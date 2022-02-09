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    軍情動態》美軍各戰機操作成本公開！ F-22最貴「1小時噴百萬」

    美軍F-22A戰機。（歐新社）

    美軍F-22A戰機。（歐新社）

    2022/02/09 11:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空中戰力世界最強，但各項成本加總也是各國之最，美國防部副部長（主計長）辦公室的年度報告中，明列了各類軍機每小時的操作成本。在戰機部分，F-22A猛禽式匿蹤戰鬥機以52438美元（約合新台幣105.7萬元）成為最花錢的戰機，F-15D戰機則是第二高。整體最貴的是E-4B「先進空中指揮所」（AACP，又稱「末日指揮機」），每小時得花86666美元（約合新台幣241.2萬元）。

    綜合外媒報導，這份年度報告列出4項開銷，分別為其他國防部門、其他聯邦機構、外國軍售以及所有雜項開支。

    報告中列出的每小時操作成本，是由美國空軍將每年10月以前各軍機燃料使用、日常損耗以及維護等成本加總後，計算出所有機種平均消耗的金額。

    若只有拿戰機來比較，F-22A成本最高，來到52438美元，和往年相比出現明顯成長趨勢，次高的則是F-15D戰機，為24598美元（約合新台幣68.4萬元）。

    轟炸機部分，最貴的是B-2A「幽靈」匿蹤轟炸機，每小時得耗上67224美元（約合新台幣187.1萬元），第二則是B-1B槍騎兵戰略轟炸機，為62222美元（約合新台幣173.2萬元）。

    整體最昂貴的是E-4B「先進空中指揮所」，每小時需花86666美元，下方整理各類軍機每小時操作成本，並由高到低進行排名（未全數列出）：

    戰機：

    F-22A：52438美元（約合新台幣145.9萬元）

    F-15D：24598美元（約合新台幣68.47萬元）

    F-15C：24570美元（約合新台幣68.4萬元）

    F-15E：19747美元（約合新台幣54.9萬元）

    F-15EX：17116美元（約合新台幣47.6萬元）

    F-35A：13806美元（約合新台幣38.4萬元）

    F-16C：11399美元（約合新台幣31.73萬元）

    F-16D：11312美元（約合新台幣31.49萬元）

    A-10C：8556美元（約合新台幣23.8萬元）

    轟炸機：

    B-2A：67224美元（約合新台幣187.1萬元）

    B-1B：62222美元（約合新台幣173.2萬元）

    B-52H：40653美元（約合新台幣113.1萬元）

    運輸/空中加油機：

    C-5M：32601美元（約合新台幣90.7萬元）

    C-32A：21538美元（約合新台幣59.9萬元）

    C-32B：20335美元（約合新台幣56.6萬元）

    WC-135W：17138美元（約合新台幣47.7萬元）

    WC-135C：17000美元（約合新台幣47.3萬元）

    WC-135J：8110美元（約合新台幣22.5萬元）

    預警/偵察機：

    E-4B：86666美元（約合新台幣241.3萬元）

    U-2S：19806美元（約合新台幣55.1萬元）

    OC-135B：19642美元（約合新台幣54.6萬元）

    RC-135W：18461美元（約合新台幣51.3萬元）

    RC-135V：18461美元（約合新台幣51.3萬元）

    RC-135U：18341美元（約合新台幣51萬元）

    RC-135S：17858美元（約合新台幣49.7萬元）

    美軍E-4B「先進空中指揮所」。（歐新社）

    美軍E-4B「先進空中指揮所」。（歐新社）

    B-2A「幽靈」匿蹤轟炸機。（歐新社）

    B-2A「幽靈」匿蹤轟炸機。（歐新社）

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