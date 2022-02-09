軍情動態》美軍各戰機操作成本公開！ F-22最貴「1小時噴百萬」

美軍F-22A戰機。（歐新社）

2022/02/09 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國空中戰力世界最強，但各項成本加總也是各國之最，美國防部副部長（主計長）辦公室的年度報告中，明列了各類軍機每小時的操作成本。在戰機部分，F-22A猛禽式匿蹤戰鬥機以52438美元（約合新台幣105.7萬元）成為最花錢的戰機，F-15D戰機則是第二高。整體最貴的是E-4B「先進空中指揮所」（AACP，又稱「末日指揮機」），每小時得花86666美元（約合新台幣241.2萬元）。

綜合外媒報導，這份年度報告列出4項開銷，分別為其他國防部門、其他聯邦機構、外國軍售以及所有雜項開支。

請繼續往下閱讀...

報告中列出的每小時操作成本，是由美國空軍將每年10月以前各軍機燃料使用、日常損耗以及維護等成本加總後，計算出所有機種平均消耗的金額。

若只有拿戰機來比較，F-22A成本最高，來到52438美元，和往年相比出現明顯成長趨勢，次高的則是F-15D戰機，為24598美元（約合新台幣68.4萬元）。

轟炸機部分，最貴的是B-2A「幽靈」匿蹤轟炸機，每小時得耗上67224美元（約合新台幣187.1萬元），第二則是B-1B槍騎兵戰略轟炸機，為62222美元（約合新台幣173.2萬元）。

整體最昂貴的是E-4B「先進空中指揮所」，每小時需花86666美元，下方整理各類軍機每小時操作成本，並由高到低進行排名（未全數列出）：

戰機：

F-22A：52438美元（約合新台幣145.9萬元）

F-15D：24598美元（約合新台幣68.47萬元）

F-15C：24570美元（約合新台幣68.4萬元）

F-15E：19747美元（約合新台幣54.9萬元）

F-15EX：17116美元（約合新台幣47.6萬元）

F-35A：13806美元（約合新台幣38.4萬元）

F-16C：11399美元（約合新台幣31.73萬元）

F-16D：11312美元（約合新台幣31.49萬元）

A-10C：8556美元（約合新台幣23.8萬元）

轟炸機：

B-2A：67224美元（約合新台幣187.1萬元）

B-1B：62222美元（約合新台幣173.2萬元）

B-52H：40653美元（約合新台幣113.1萬元）

運輸/空中加油機：

C-5M：32601美元（約合新台幣90.7萬元）

C-32A：21538美元（約合新台幣59.9萬元）

C-32B：20335美元（約合新台幣56.6萬元）

WC-135W：17138美元（約合新台幣47.7萬元）

WC-135C：17000美元（約合新台幣47.3萬元）

WC-135J：8110美元（約合新台幣22.5萬元）

預警/偵察機：

E-4B：86666美元（約合新台幣241.3萬元）

U-2S：19806美元（約合新台幣55.1萬元）

OC-135B：19642美元（約合新台幣54.6萬元）

RC-135W：18461美元（約合新台幣51.3萬元）

RC-135V：18461美元（約合新台幣51.3萬元）

RC-135U：18341美元（約合新台幣51萬元）

RC-135S：17858美元（約合新台幣49.7萬元）

美軍E-4B「先進空中指揮所」。（歐新社）

B-2A「幽靈」匿蹤轟炸機。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法