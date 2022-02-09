中國「狗鍊女」8孩母另一悲劇 同村女被稱「吊死鬼」長年趴地

在「8孩案」受害女子的同村裡，另一名女子被人虐待，長年趴在地上過著非人生活。（圖翻攝自微博）

2022/02/09 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國徐州近來爆發「8孩案」，一名女子被人用狗鍊拴住，還生下8個孩子，事件在全中國引發討論，懷疑該名女子是人口拐賣的受害者，恐怖的是在同一村裡，有另一個女子有著類似命運，除了遭人虐待，只能長年趴在地上，過著非人生活。

《星洲網》報導，在8孩之母的住處附近，住著另一名命運悲戚的女子，身分證件上顯示姓鍾，生於1970年，她被人鎖住，無法正常行走，只能趴在地上不斷搖頭晃腦，拍到8孩母親的抖音帳號「徐州一修哥」在另一支影片中表示，女子20多年來都在地上生活，沒有衣服穿，只能裹著被子。

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報導指出，有知情人士告知媒體，虐待該名女子的董姓男子對外宣稱，女子是他買來的，兩人育有兩子，知情人士還透露，女子剛到村子時還相當正常，但男方經常將她吊起來虐打，女子長期受虐致殘，在村里間有著「吊死鬼」的外號。

報導表示，董男眼見8孩之家在網路上引起熱議，帶來大量捐款，於是想如法炮製，找來網紅拍片，欲榨乾女子最後的剩餘價值。當地警方聲稱，將調查兩位女子的情況，並擴大清查範圍，找出該地區是否還有類似的悲慘案例。

此外消息人士透露，有多家中國媒體在大年初二時，就派出記者前往現場，結果遭有關單位下令不准報導。

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