為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美司法部查獲36億美元失竊比特幣 金額創紀錄

    2022/02/09 03:36

    〔中央社〕美國司法部今天宣布，他們已追回2016年失竊的9萬4000多枚比特幣，這些比特幣目前價值36億美元，查獲金額創紀錄。

    司法部表示，一對遭控尋求為這些比特幣洗錢的夫婦在紐約被捕。34歲的李赫登斯泰（Ilya Lichtenstein）和他31歲的妻子摩根（Heather Morgan）預定因所控罪名在聯邦法院出庭。

    李赫登斯泰和摩根據稱尋求為2016年從數位貨幣交易中心Bitfinex駭得的11萬9754枚比特幣收益洗錢，這些比特幣當時價值6500萬美元。Bitfinex的總部位於香港。

    司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）在聲明中說：「今天的逮捕，以及司法部歷來最高的金融查獲，顯示加密貨幣對犯罪份子來說不是安全的避風港。」

    根據法庭文件，部分失竊的比特幣被送往一個李赫登斯泰控制的電子錢包，約2萬5000枚比特幣接下來5年透過「錯綜複雜的加密貨幣交易從電子錢包移出」，所得款項被用來購買黃金及NFT（非同質化代幣）等物品。

    剩餘的比特幣上週被美國調查人員追回，並籲請最初失竊的受害者前來認領。1110209ˉ

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播