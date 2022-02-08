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    警訊！以色列驚傳感染Omicron原始株病例 再次染BA.2

    感染Omicron恐無法提供對COVID-19長久的防護力。（圖取自Pixabay圖庫）

    感染Omicron恐無法提供對COVID-19長久的防護力。（圖取自Pixabay圖庫）

    2022/02/08 15:17

    〔編譯陳成良／綜合報導〕近日，以色列發現了數例感染原始Omicron變異毒株後，再次感染「BA.2」亞變種毒株的病例，而英國數據也顯示，與以前的變種相比，人們更有可能二度感染Omicron。這些發現使一種希望受到質疑，即席捲全球的這波由Omicron引爆的疫情，可能有助於加速武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行的結束。

    美國首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）上月宣稱，同一人短時間內不會重複感染Omicron，不過據《以色列時報》（The Times of Israel）報導，以色列已發現數起感染原始Omicron變種後，再次感染新BA.2病菌株的病例。這些病例目前只有個位數，尚不清楚這些人是否有潛在疾病，也不清楚再次感染的人是否接種了疫苗，但如果人數增加，足以令人擔憂。

    另據《商業內幕》（Business Insider）報導，英國國家統計局2日公布的數據顯示，與前Omicron時期相比，在Omicron占主導地位的時期，英國的再感染率高出15倍。該數據發現，重複感染現在約佔英格蘭每日感染數的10%，而在Omicron開始傳播之前，這一比例僅為1.4%。

    二度感染的定義為兩次檢驗出陽性反應的時間，至少相隔90天。倫敦帝國學院的調查也證實，現在英國幾乎所有新增確診病例都是感染Omicron變種病毒株。

    加拿大環球新聞台（Global News）報導，安大略省的科學顧問稱，該省可能有多達 400萬人感染了Omicron變種，而他們染疫後，特別是輕症患者，可能無法防止再次感染。

    流行病學家和渥太華大學副教授德安南丹（Raywat Deonandan） 說，現在確定還為時過早，但Omicron似乎不能提供對COVID-19的持久免疫力。

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