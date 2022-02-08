彭帥受訪畫面曝光！ 驚見背後靈盯緊緊 恐如同「電視認罪」

中國網球女將彭帥在訪談中「翻供」，除了宣稱從未指控任何人性侵她，也稱是自己刪除文章，不過除了中國官員全程陪同訪談，照片中更有一名白衣男子緊盯，再度引發外界質疑。（翻攝自推特）

2022/02/08 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國網球女將彭帥在昨天法國體育媒體「團隊報」（L'Equipe）刊出的訪談中「翻供」，除了宣稱從未指控任何人性侵她，也稱是自己刪除文章，不過，除了中國官員全程陪同訪談，照片中更有一名白衣男子緊盯，再度引發外界質疑。

綜合外媒報導，彭帥在冬奧封閉賽區一旅館接受法國體育媒體《團隊報》訪問，除了重申未指控任何人性侵她，還解釋是自己刪掉張貼在微博的控訴文章，她去年11月2日曾發文指控，75歲的中國國務院前副總理張高麗曾性侵她且持續多年不倫關係，引發軒然大波。

請繼續往下閱讀...

彭帥受訪時，中國奧委會辦公室主任王侃也在現場，從一張訪談照片中，更能在鏡子中看見白衣男子叉手緊盯，如此詭異的情況讓外界更加憂心，國際女子網球協會（WTA）主席西蒙（Steve Simon）也坦言，仍質疑彭帥的確切狀況。

中國人權律師滕彪也直言，彭帥如此情況和過去一些維權律師或外國公民在中國被迫「電視認罪」類似，意即在巨大壓力下，被迫講出中國要他們說的話，「彭帥的情況屬於強迫失蹤過程中的強迫露面，無論她是與誰一起露面，說什麼樣的話，都是被安排好的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法