墜井摩洛哥5歲童「絕地救援」未告捷 鎮民舉行葬禮哀悼

摩洛哥時間7日，不慎墜入深井而身亡的5歲男童拉揚，在當地山頂的一處公墓祝禱場所舉行葬禮，場面十分哀戚肅穆。（法新社）

2022/02/08 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕北非國家摩洛哥（Morocco）5歲男童拉揚（Rayan）1日在塔莫羅小鎮（Tamorot）玩耍時，不慎失足墜落約32公尺的深井中，讓救援人員出動重型機具挖掘，不過，男童6日晚間被救出後已不幸身亡，讓眾人哀傷不已，近日為他舉行葬禮。

綜合外媒報導，摩洛哥時間1日，5歲男童拉揚在塔莫羅小鎮玩耍時，不慎墜落32公尺深井，隨後當局連忙出動重型機具在旁邊挖掘，3日透過降至井底的攝影機畫面可見，拉揚還有生命跡象與意識，隨後加緊救援工作。

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報導指出，6日晚間，當拉揚從深井中拉出時，現場群眾響起歡呼，未料幾分鐘後，救援人員宣布為時已晚，拉揚已經身亡，讓歡呼民眾心情頓時盪到谷底，紛紛心碎。而這場救援，也引發阿拉伯語「#SaveRayan」標籤在社群媒體上流傳。

對此，摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）也致電給拉揚的雙親，向他們表達深切哀悼之意；而天主教教宗方濟各（Pope Francis）除了表達悲傷之情外，也稱讚人們「合作營救孩子」的作法，十分美麗。

摩洛哥時間7日，數百名哀悼者，在里夫山脈（Rif Mountains）山頂的公墓祝禱場所，參加了拉揚小弟弟的葬禮，出席民眾實在過多，也讓場地無法容納。而塔莫羅鎮的居民則說，自己已50多歲了，從未見過這麼多人出席的葬禮，拉揚是他們所有人的兒子。

在非洲中西部國家喀麥隆（Cameroon）所舉辦的2021年非洲國家盃（2021 Africa Cup of Nations）6日決賽中，球員及入場觀賽的球迷，也為拉揚小弟弟默哀。

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