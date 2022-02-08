背負13條美軍性命 美祭2.8億懸賞ISIS-K領袖

13名美軍去年在喀布爾機場因恐攻喪生。（歐新社）

2022/02/08 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國去年從阿富汗撤離的混亂情況歷歷在目，加上恐怖組織伊斯蘭國分支「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasa，ISIS-K）去年8月在喀布爾機場發動恐攻，造成包含13名美軍在內超過100人死亡。為此，美政府宣布對ISIS-K領導人祭出最多1000萬美金（約新台幣2.8億元）懸賞。

《路透》報導，美政府當地時間週一發布懸賞令，凡提供ISIS-K領袖加法理（Sanaullah Ghafari）相關情報，進而幫助美國將其繩之以法的話，每則訊息最多可領到1000萬美金的懸賞金。

請繼續往下閱讀...

美國務院指出，加法理是在2020年6月被任命為ISIS-K領袖，得張羅組織行動所需要的資金，對ISIS-K在阿富汗的一切行動負有全權責任。美方去年11月將他列為受特殊認定的全球恐怖份子（Specially Designated Global Terrorist）。

據美軍最新調查指出，ISIS-K當時以轟炸機攻擊機場，朝人群丟下約20磅軍用級炸藥製成的炸彈，現場13名美軍遇難，45人受傷，另外有至少170名阿富汗人也被炸死。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法