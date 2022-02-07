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    拜登疫情顧問：中國清零政策難擋Omicron擴散

    拜登疫情顧問奧斯特霍表示，中國對武肺病毒嚴格的清零政策，無法限制具高度傳染力變種病毒株Omicron的擴散。（法新社）

    拜登疫情顧問奧斯特霍表示，中國對武肺病毒嚴格的清零政策，無法限制具高度傳染力變種病毒株Omicron的擴散。（法新社）

    2022/02/07 21:25

    〔編譯盧永山／綜合報導〕美國明尼蘇達大學「傳染病研究與對策中心」 主任、美國總統拜登的疫情顧問奧斯特霍（Michael Osterholm）表示，中國對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒嚴格的清零政策，無法限制具高度傳染力變種病毒株Omicron的擴散。

    奧斯特霍日前接受CNBC節目訪問表示，北京當局可能無法用同樣「專制的手段」來對抗Omicron，因為這個變種病毒株與其他病毒株有所不同，「試圖阻擋Omicron，就像試圖阻擋風」。

    奧斯特霍表示，中國因為幾項因素的結合，而處在Omicron可能擴散的風險中，包括早期的研究發現，科興和國藥疫苗在對抗變種病毒株方面效果非常差；與此同時，中國目前雖在避免武肺疫情的擴散上取得成功，意味了該國有非常大量的人口沒有抗體，易於受到病毒感染。

    歐亞集團（Euroasia Group）1月3日發表「2022年世界10大風險預測」評估報告指出，中國的清零政策可能失敗將是全球最大風險，因為可能加劇全球供應鏈中斷和通膨壓力。

    報告說，中國的戰略在2020年是全球最好的，但今年卻將是最糟糕的，因為中國現在是用更大的封鎖措施，以及效果有限的疫苗，來對付更具傳播力的變種病毒株，而堅守這些嚴格措施可能導致更大的經濟失序。

    中國在今年1月檢測出首例Omicron病例後，就擴大清零戰略，與越來越多國家轉向與病毒共存和取消限制的做法不同。

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