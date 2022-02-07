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    《鬥陣俱樂部》結局遭中國魔改 騰訊被罵翻後偷偷改回來了

    由布萊德彼特和艾德華諾頓主演的電影《鬥陣俱樂部》，被不少影迷視為非主流經典。（圖翻攝自IMDb網站）

    由布萊德彼特和艾德華諾頓主演的電影《鬥陣俱樂部》，被不少影迷視為非主流經典。（圖翻攝自IMDb網站）

    2022/02/07 21:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國非主流經典電影《鬥陣俱樂部》（Fight Club）日前在中國騰訊平台上架，沒想到結局卻被「魔改」成「警方獲勝」，原先放在結尾，象徵政府、現代文明被顛覆的大樓爆破場景也完全被刪除，讓大批中國網友痛罵。在一片撻伐聲下，有影迷發現騰訊已將該電影改回原版結局。

    根據《衛報》報導，由美國導演大衛芬奇（David Fincher）執導，好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）和艾德華諾頓（Edward Norton）主演的電影《鬥陣俱樂部》，早前在串流平台「騰訊視頻」上架。有中國網友近日就發現，該片結局遭竄改，修改了原版電影中的無政府、反資本概念。

    原版的結尾中，艾德華諾頓飾演的男主角「德頓」（Tyler Durden）殺死了由布萊德彼特飾演的無政府主義者，同時也是男主角想像出來的另一個自我，然後看著多棟建築物爆炸，暗示他顛覆現代文明的計畫正在進行中。

    該結局顯然讓中國感到不妥，騰訊版的結局中，男主角德頓一樣殺死了自己臆想出來的另一個自我後，原先的建築物爆炸場景被移除，取而代之的是黑底白字，宣稱警方最後迅速查清男主角的計畫，逮捕所有罪犯，並「成功阻止爆炸發生」；此外男主角則被送往精神病院接受治療，後來順利出院。

    這樣被強行賦予中國式「邪不勝正」、「政府贏了」的結局，讓不少中國影迷大為不滿，紛紛痛斥太離譜。不過《衛報》7日引述微博帳號「@看電影」的消息指出，在一片撻伐聲下，騰訊已悄悄改回原版結局。

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