夫妻翻新百年老屋 拆牆驚見18公尺長「隱藏版」巨幅壁畫

〔即時新聞/綜合報導〕美國一對夫婦於去年在華盛頓州,購入一棟屋齡達115年的老屋,並打算重新翻修成為一間酒吧,未料上月底動工時,竟突然發現一面牆壁隱藏一幅長18公尺、寬6公尺的巨幅壁畫,消息曝光後,引起外界矚目。

綜合外媒報導,尼克與麗莎於去年12月底在城市奧卡諾根(Okanogan)購入一棟屋齡115年的老房,這棟建築位於西雅圖以東約4小時車程,空間約有84坪,預計翻修成為一間酒吧。

丈夫尼克透露,孰料裝修人員於上月底拆開灰泥牆後,突然看到一幅巨大的壁畫,這幅畫長約18公尺、寬約6公尺,圖畫上有湖泊、小屋以及樹木,接續拆下對牆後,竟再度出現相應的壁畫,此景讓現場人員感到驚訝。

尼克提到,這棟老建築可追溯至1907年左右,曾經是電影院、撞球館以及鬥雞場。壁畫消息曝光後,奧卡諾根歷史學會則翻找出1995年出版的剪報,從內容可知「電影翻新計劃包含36公尺壁畫」,這些壁畫當初是設計給電影院使用。

尼克說,目前這些壁畫已被小心取下,打算經過修復後,再重新掛出展示,不過部份壁畫有大量積水痕跡,需給付高額修復費用,因此妻子麗莎已成立募資專頁,尋求當地社區予以支持。據悉,原本酒吧預計於今年3月底前開幕,為了配合修復壁畫時程,將會延後至今夏正式營業。

