為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    夫妻翻新百年老屋 拆牆驚見18公尺長「隱藏版」巨幅壁畫

    美國一對夫妻尼克與麗莎於去年在華盛頓州，購入一棟屋齡達115年的老屋，並打算重新翻修成為一間酒吧，未料上月底動工時，突然發現一面牆壁隱藏一幅長18公尺、寬6公尺的巨幅壁畫。（圖擷取自「GoFundMe」網站）

    美國一對夫妻尼克與麗莎於去年在華盛頓州，購入一棟屋齡達115年的老屋，並打算重新翻修成為一間酒吧，未料上月底動工時，突然發現一面牆壁隱藏一幅長18公尺、寬6公尺的巨幅壁畫。（圖擷取自「GoFundMe」網站）

    2022/02/07 16:56

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一對夫婦於去年在華盛頓州，購入一棟屋齡達115年的老屋，並打算重新翻修成為一間酒吧，未料上月底動工時，竟突然發現一面牆壁隱藏一幅長18公尺、寬6公尺的巨幅壁畫，消息曝光後，引起外界矚目。

    綜合外媒報導，尼克與麗莎於去年12月底在城市奧卡諾根（Okanogan）購入一棟屋齡115年的老房，這棟建築位於西雅圖以東約4小時車程，空間約有84坪，預計翻修成為一間酒吧。

    丈夫尼克透露，孰料裝修人員於上月底拆開灰泥牆後，突然看到一幅巨大的壁畫，這幅畫長約18公尺、寬約6公尺，圖畫上有湖泊、小屋以及樹木，接續拆下對牆後，竟再度出現相應的壁畫，此景讓現場人員感到驚訝。

    尼克提到，這棟老建築可追溯至1907年左右，曾經是電影院、撞球館以及鬥雞場。壁畫消息曝光後，奧卡諾根歷史學會則翻找出1995年出版的剪報，從內容可知「電影翻新計劃包含36公尺壁畫」，這些壁畫當初是設計給電影院使用。

    尼克說，目前這些壁畫已被小心取下，打算經過修復後，再重新掛出展示，不過部份壁畫有大量積水痕跡，需給付高額修復費用，因此妻子麗莎已成立募資專頁，尋求當地社區予以支持。據悉，原本酒吧預計於今年3月底前開幕，為了配合修復壁畫時程，將會延後至今夏正式營業。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    曾開玩笑「保證跟在你身後走」 老夫妻染疫...牽手相隔1分鐘離世
    2021/09/29 11:08

    曾開玩笑「保證跟在你身後走」 老夫妻染疫...牽手相隔1分鐘離世
    情侶只看照片就買房 搬進新房才意外發現有「超大密室」
    2021/06/14 20:32

    情侶只看照片就買房 搬進新房才意外發現有「超大密室」

    網友驚呼！張文綺完全沒變！？
    結縭70年老夫婦染疫 同床手牽手相繼離世
    2021/01/24 06:51

    結縭70年老夫婦染疫 同床手牽手相繼離世
    丈夫買房基金「All in」台積電！7天過去網曝爽翻了
    2021/01/20 18:17

    丈夫買房基金「All in」台積電！7天過去網曝爽翻了

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    「All in」台積電！老公買房基金全押 新婚妻好焦急
    2021/01/14 22:05

    「All in」台積電！老公買房基金全押 新婚妻好焦急
    國際今日熱門

    LTN民調 投票去>>

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播