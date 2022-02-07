夫妻翻新百年老屋 拆牆驚見18公尺長「隱藏版」巨幅壁畫

美國一對夫妻尼克與麗莎於去年在華盛頓州，購入一棟屋齡達115年的老屋，並打算重新翻修成為一間酒吧，未料上月底動工時，突然發現一面牆壁隱藏一幅長18公尺、寬6公尺的巨幅壁畫。（圖擷取自「GoFundMe」網站）

2022/02/07 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國一對夫婦於去年在華盛頓州，購入一棟屋齡達115年的老屋，並打算重新翻修成為一間酒吧，未料上月底動工時，竟突然發現一面牆壁隱藏一幅長18公尺、寬6公尺的巨幅壁畫，消息曝光後，引起外界矚目。

綜合外媒報導，尼克與麗莎於去年12月底在城市奧卡諾根（Okanogan）購入一棟屋齡115年的老房，這棟建築位於西雅圖以東約4小時車程，空間約有84坪，預計翻修成為一間酒吧。

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丈夫尼克透露，孰料裝修人員於上月底拆開灰泥牆後，突然看到一幅巨大的壁畫，這幅畫長約18公尺、寬約6公尺，圖畫上有湖泊、小屋以及樹木，接續拆下對牆後，竟再度出現相應的壁畫，此景讓現場人員感到驚訝。

尼克提到，這棟老建築可追溯至1907年左右，曾經是電影院、撞球館以及鬥雞場。壁畫消息曝光後，奧卡諾根歷史學會則翻找出1995年出版的剪報，從內容可知「電影翻新計劃包含36公尺壁畫」，這些壁畫當初是設計給電影院使用。

尼克說，目前這些壁畫已被小心取下，打算經過修復後，再重新掛出展示，不過部份壁畫有大量積水痕跡，需給付高額修復費用，因此妻子麗莎已成立募資專頁，尋求當地社區予以支持。據悉，原本酒吧預計於今年3月底前開幕，為了配合修復壁畫時程，將會延後至今夏正式營業。

Nick and Lisa Timm purchased the building at the end of 2021 with plans of turning it into a bar. Instead, the discovered more than 100 years of history. https://t.co/ECTTO6YKqG — KREM 2 NEWS （@KREM2） February 3, 2022

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