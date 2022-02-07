中國新增45例本土確診 廣西單日37例成新疫情熱區

中國6日武漢肺炎疫情新增本土確診45例。（路透）

2022/02/07 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再有新地區爆發，6日新增本土確診45例，其中廣西37例，均在百色市，當局急令人口約400萬人的百色市採取全員居家隔離管控措施。

綜合中媒報導，2月7日中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例79例，其中境外輸入病例34例（廣東21例，上海8例，北京1例，浙江1例，福建1例，河南1例，廣西1例），含4例由無症狀感染者轉為確診病例（浙江1例，福建1例，廣東1例，廣西1例）；本土病例45例（廣西37例，均在百色市；廣東4例，其中深圳市3例、廣州市1例；北京3例，其中朝陽區1例、丰台區1例、西城區1例；天津1例，在河北區），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在北京）。

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廣西百色市爆發大規模疫情，當局急令今（7日）0時起，對全市採取全員居家隔離管控措施，居家隔離期間，學校和各類培訓機構全部停課、公共交通停運。除保供應的超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業。

截至2月7日24時，中國現有確診病例1495例（重症病例6例），累計總確診數10萬6419例、4636人不治。

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