太扯！女子鼻腔檢測陽性 慘遭實驗員複檢「陰道採樣」性侵

示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博）

2022/02/07 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕印度23歲女子於2020年7月經武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測呈陽性後，突然被1名實驗員要再次進行篩檢，且誘騙女子以「陰道拭子」檢測；事發後，女子查覺情況有異，將此特殊情形告知家屬，才發現自己遭到性騷擾，憤而向法院提告；當地法院近日宣判，判處該名實驗人員10年有期徒刑。

綜合外媒報導，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）不具名的23歲女子於2020年7月在商場工作，當時某名員工確診後，女子也被匡列為密切接觸者，必須接受鼻腔武肺檢測。

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報導指出，事後男性實驗員德斯慕克（Alpesh Deshmukh）通知女子，她的篩測結果為陽性，因此須進一步檢測，隨後女子依約前往巴德內拉政府醫院的實驗室，當時德斯慕克卻宣稱需做「陰道拭子」得以採樣，得逞後卻告知女子，檢驗結果是陰性。

女子返家後，查覺情況有異狀，將德斯慕克的作為告知家屬，這才發現自己遭到性騷擾，憤而提告；近日當地法院宣判，德斯慕克涉嫌性侵罪，判處10年有期徒刑和1萬盧比罰金（約新台幣3725元）。

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