可愛又吸睛！比利時新護照將丁丁歷險記、藍色小精靈納入設計

〔即時新聞/綜合報導〕許多國家的護照大多選用黑、藍及酒紅色能象徵國家莊嚴的色系呈現,並搭配樹木、老鷹、砲塔等可展現莊嚴氛圍的標誌,不過,西歐國家比利時(Belgium)所發行的新護照中,將丁丁歷險記主角與藍色小精靈(The Smurfs)等漫畫經典人物畫入,相當吸睛。

綜合外媒報導,比利時聯邦外交公共服務部(MFA)於上月27日在推特宣布,政府將於2月7日推出新版護照,民眾能在國內各市鎮或國外領事館申請,而新護照所收取的費用不變。

從MFA所釋出的新護照宣傳影片可見,翻開後即可看到丁丁歷險記(The Adventures of Tintin)第16部作品《奔向月球》(Destination Moon)中,所描繪登上月球的載人火箭;同時,內頁中也出現了藍色小精靈手指著地球儀沉思,背包與地圖擺放在地上的圖案。

比利時外交部長威爾梅斯(Sophie Wilmès)透過新聞稿指出,新護照將具備新的安全及個人化識別技術,能讓國民使用時更加有保障;也將因新加入的漫畫角色,變得更容易辨識,這是對國家文化瑰寶的表彰及尊重。

同時,比國當局也說,舊版的護照在有效期限截止前,仍然具有效力。

