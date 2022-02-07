可愛又吸睛！比利時新護照將丁丁歷險記、藍色小精靈納入設計
〔即時新聞／綜合報導〕許多國家的護照大多選用黑、藍及酒紅色能象徵國家莊嚴的色系呈現，並搭配樹木、老鷹、砲塔等可展現莊嚴氛圍的標誌，不過，西歐國家比利時（Belgium）所發行的新護照中，將丁丁歷險記主角與藍色小精靈（The Smurfs）等漫畫經典人物畫入，相當吸睛。
綜合外媒報導，比利時聯邦外交公共服務部（MFA）於上月27日在推特宣布，政府將於2月7日推出新版護照，民眾能在國內各市鎮或國外領事館申請，而新護照所收取的費用不變。
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從MFA所釋出的新護照宣傳影片可見，翻開後即可看到丁丁歷險記（The Adventures of Tintin）第16部作品《奔向月球》（Destination Moon）中，所描繪登上月球的載人火箭；同時，內頁中也出現了藍色小精靈手指著地球儀沉思，背包與地圖擺放在地上的圖案。
比利時外交部長威爾梅斯（Sophie Wilmès）透過新聞稿指出，新護照將具備新的安全及個人化識別技術，能讓國民使用時更加有保障；也將因新加入的漫畫角色，變得更容易辨識，這是對國家文化瑰寶的表彰及尊重。
同時，比國當局也說，舊版的護照在有效期限截止前，仍然具有效力。
Het nieuwe paspoort kan vanaf 7 februari 2022 worden aangevraagd bij uw gemeente in België of, bij de consulaire post in het buitenland. De prijs die Buitenlandse Zaken aanrekent, blijft ongewijzigd.— ???????? Belgium MFA （@BelgiumMFA） January 27, 2022
ℹ️ Meer info over het paspoort: https://t.co/CzWTdvkX71 pic.twitter.com/bSqaObgvZE