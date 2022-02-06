IOC為北京冬奧護航 美媒：多名委員與中國有利益糾葛

在國際壓力下，國際奧委會（IOC）的主管和多名委員一直拒絕譴責中國侵犯人權的紀錄，日前媒體公布的調查發現，IOC這些主管和委員與中國有密切的商業關係。圖為IOC主席巴赫。（路透）

2022/02/06 15:45

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於中國侵犯新疆維吾爾少數民族人權，過去幾個月北京冬奧遭到許多國家抵制，但在國際壓力下，國際奧委會（IOC）的主管和多名委員一直拒絕譴責中國侵犯人權的紀錄，美國新聞網站「野獸日報」（The Daily Beast）公布的調查發現，IOC這些主管和委員與中國有密切的商業關係。

IOC副主席柯茨（John Coates）最近辯稱，IOC確實非常重視人權，但就新疆問題向北京施壓，「並不在IOC的職權範圍內，我們必須尊重主辦奧運會的國家的主權」。柯茨身兼澳洲奧委會（AOC）主席。

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「野獸日報」的調查發現，中國與柯茨擔任董事長的公司有密切的商業關係。 報導說，自2007年以來，柯茨擔任澳洲純種馬拍賣公司「殷利殊賽馬拍賣行」（William Inglis & Son）的董事長。殷利殊在雪梨擁有1家5星級酒店，還有800個馬廄，可以在此舉辦拍賣會。

過去10年來，中國是殷利殊的重要市場，儘管近來賽馬比賽因疫情而中斷，但該公司贊助了在中國山西省舉辦的「殷利殊·中澳盃」。殷利舒的中國代表田勁表示，中澳盃是殷利殊在澳洲以外所舉辦的獎金最高的賽馬賽事。此外，殷利殊2021年的拍賣會上，把超過1300萬美元的馬賣給了中國買家。

在IOC的101名委員中，柯茨並非唯一1個與中國有密切商業關係的成員。IOC加拿大委員龐德（Dick Pound）擔任顧問的加拿大司特曼律師事務所（Stikeman Elliott），在中國有長期經驗，公司網站還號稱「為許多知名的中國企業提供法律服務」，包括中國石油海洋總公司、中信集團、中投公司等中國國有企業。「野獸日報」發現，在龐德2013年的著作中，吹噓這家律師事務所在中國大展業務觸角。

IOC英國委員柯伊（Sebastian Coe）去年曾說，國際對北京冬奧的外交杯葛「毫無意義且會帶來傷害」。

英國雜誌「私家偵探」（Private Eye）報導，柯伊擔任澳洲礦業公司FMG（Fortescue Metals Group）的非執行董事，每年可以拿到超過13萬美元，而這家公司在2020年的數十億美元營收中有9成來自中國，中國國有企業南華菱鋼鐵集團更是FMG大股東。FMG的發言人證實，該公司與中國市場緊密相連。

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