美海豹部隊發生選拔意外 學員撐過「地獄週」鑑測突身亡

美國海軍海豹部隊在進行選拔測驗時發生學員死亡事件。圖為海豹學員進行「基本水中爆破訓練」。（美聯社）

2022/02/06 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍三棲特戰隊「海豹部隊」（SEAL）近日傳出訓練意外，一名受訓學員在入隊訓練時完成俗稱「地獄週」的高強度鑑測，數小時後卻不幸身亡，目前美國海軍仍在調查確切死因。

根據美國《ABC News》報導，美國海軍特種作戰司令部4日在一份聲明中指出，兩名受訓學員在完成「基本水中爆破訓練」（BUD/s）中的「地獄週」（Hell Week）測驗數小時後被送往醫院，其中一人在加州科羅納多的一處醫院病逝，另一人則在聖地牙哥海軍醫療中心療養，目前病情穩定。

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聲明中指出，出現狀況的兩名學員都已成功通過「地獄週」鑑測，過程中並無異狀，但兩人在完成「地獄週」鑑測後數小時突然出狀況，緊急送醫後其中一人仍搶救不治，目前美國海軍正密切調查學員詳細死因。

「地獄週」是海軍特戰中心「基本水中爆破訓練」的一部分，參加測驗的學員將會進行為期5天半超高強度訓練，身心靈都會被逼至極限，至少50%到60%的學員會因為無法撐過地獄週而淘汰。

退休的海豹部隊隊員歐勒里奇（Eric Oehlerich ）指出，海豹部隊的訓練目的是要讓學員超越極限，並打破學員在精神及體能上的限制，海豹部隊的訓練也是在經過驗證的合理範圍，由專業教官在一旁協助進行。歐勒里奇坦承，任何類型的軍事訓練都存在風險，但海豹部隊堅持高強度訓練課程讓海豹能維持高強度戰力，「這是有必要的」。

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