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    幫中國緩住攻擊聲浪？ 國際奧會：北京冬奧後持續關心彭帥

    國際奧會主席巴赫7日接受德媒採訪時宣稱，明年冬奧結束後，會持續關心彭帥。（路透）

    國際奧會主席巴赫7日接受德媒採訪時宣稱，明年冬奧結束後，會持續關心彭帥。（路透）

    2021/12/09 00:15

    〔即時新聞／綜合報導〕在美、紐、澳、英等國相繼宣布對北京冬奧發起外交抵制之際，國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）近日接受德媒採訪時宣稱，等明年冬奧結束後，國際奧會將持續關心中國網球女將彭帥。

    根據《德新社》（DPA）報導，中國女網名將彭帥因自爆與中國國務院前副總理張高麗的不倫關係後「被消失」，引發各界擔憂其人身安全。然而國際奧會主席巴赫先前2次與彭帥通話，都對外界聲稱她安全無虞，巴赫這個舉動非但沒有平息外界質疑聲浪，反而引來各界群起撻伐國際奧會幫忙中國官方粉飾太平。

    7日巴赫接受《德新社》採訪時做出「承諾」，宣稱明年2月北京冬奧結束後，國際奧會將持續關心彭帥狀況，呼籲外界不要擔心，他們會與彭帥「保持聯繫」。

    對於國際女子網球協會（WTA）宣布停辦所有在中國的賽事，巴赫回應稱這是WTA的決定，其他體育相關組織可能會跟進，也可能會選擇走另一條路，雖然大家選擇關心彭帥事件的方式不同，但目標是一樣的。

    另外針對美、英、澳等國宣布對北京冬奧發起外交抵制，巴赫表示，他不會干涉，強調國際奧會「政治立場中立」；不過，他認為，想要透過抵制奧運改變一個國家的期望被過度誇大了。

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