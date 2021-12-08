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    武漢肺炎》疫苗開打周年！全球首名接種者籲：踴躍接種救人命

    英國老婦基南去年12月8日成為全球第一個非臨床試驗中接種武漢肺炎疫苗的人。（路透檔案照）

    英國老婦基南去年12月8日成為全球第一個非臨床試驗中接種武漢肺炎疫苗的人。（路透檔案照）

    2021/12/08 21:40

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    全球第一個！ 英國90歲老婦接種輝瑞武肺疫苗

    〔編譯管淑平／綜合報導〕全世界第一個不是在臨床試驗期間接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的英國老婦8日接種滿一年，她說，很高興打了疫苗，「這是歷來最棒的事情」，她也鼓勵民眾，踴躍打疫苗，協助拯救性命。

    去年12月8日，在英國率先全球開始為民眾接種輝瑞／BNT（Pfizer／BioNTech）共同開發的武肺疫苗時，現年91歲的基南（Margaret Keenan）搶得頭香，成為全球第一個接種通過完整試驗武肺疫苗的人。基南8日在接種滿一年的錄影談話中說，她很高興締造疫苗的歷史，「我很開心打了疫苗」，但是她承認，當時其實「沒想到這會是這麼重要的事情」。

    自基南率先接種後，至今英國已施打超過1億1800萬劑武肺疫苗。下週將滿92歲的基南說，有民眾告訴她，是受到她的啟發，才去打疫苗，「聽到這麼說很令人開心，就連年輕人都來跟我說，這讓我感覺很棒。」

    她也鼓勵大家，「每個人都去打」，「拜託，拜託務必打疫苗，因為這可以拯救你和你朋友、家人的性命」，「去打就是了」。

    當時為基南接種疫苗的護士帕森斯（May Parsons）也呼籲大家，現在去接種疫苗並不嫌晚，她說，現在在她工作的武肺患者病房中，很多重症者都是沒打疫苗的，「如果你還沒打疫苗，仍然有機會（接種），還不算太晚。」

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