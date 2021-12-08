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    2021唯一日全食只有這裡看到！ 下次天文奇觀時間地點曝光

    南極洲天空本月4日發生日全食奇觀。（法新社）

    南極洲天空本月4日發生日全食奇觀。（法新社）

    2021/12/08 22:35

    〔即時新聞／綜合報導〕2021年唯一一次日全食近日在南極地區發生，全球僅有南極洲少數人有幸看到這場天文奇觀。NASA的數據指出，一個人需要等待375年才會在同一個地區經歷一次日全食，因此這樣的機會相當難得。

    根據《每日郵報》 報導，號稱2021年第一次，也是唯一一次的日全食奇景，本月4日上午於南極洲發生，全球僅有少數花了4萬美元（約新台幣110萬元）特地到南極洲羅納冰棚（Ronne Ice Shelf）的科學家、專家和觀光客有幸親眼一窺全貌。

    其他地區則能透過美國航空暨太空總署（NASA）在南極聯盟冰川營地（the Union Glacier camp）的直播觀看日全食。日食現象從格林威治時間4日早上7點開始，至8點06分結束（台灣時間4日下午3點至4點06分），「火環食」（Ring of Fire）階段持續超過40秒，待月球完全遮住太陽，大地沒入完全黑暗時間約2分鐘。

    雖然無法親眼看到日全食奇觀，但南半球部分地區還是可以看到日偏食，包括英屬聖赫勒拿島（Saint Helena）、南非納米比亞（Namibia）、賴索托（Lesotho）、南美洲智利（Chile）、紐西蘭及澳洲。

    報導指出，下一次日全食將於2024年4月4日出現在加拿大、墨西哥和美國的部分地區的上空。

    少數科學家、專家和觀光客，特地付錢到南極洲親眼見證2021年唯一一次日全食。（美聯社）

    少數科學家、專家和觀光客，特地付錢到南極洲親眼見證2021年唯一一次日全食。（美聯社）

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