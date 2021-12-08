立陶宛挺台催化 歐盟擬立法反制中國經濟脅迫

外電報導，在立陶宛因為友台政策，而遭到中國封殺其進口之際，歐盟週三擬提出「反脅迫工具」新法案，以迅速反制中國等的經濟脅迫。圖為駐立陶宛台灣代表處11月18日成立時小國旗和鮮花擺飾。（法新社）

2021/12/08 20:24

〔編譯楊芙宜／台北報導〕立陶宛力挺同為民主國家的台灣，遭到中國經濟制裁的報復；不過，根據英國《金融時報》報導，歐盟執委會週三擬提出「反脅迫工具」立法案，包括可加徵關稅和配額、暫停市場准入、阻斷智財權等多達12項可能反制措施，以迅速應對或嚇阻對27歐盟國家任何一國的經濟霸凌和脅迫。

路透報導，熟悉該提案的歐洲外交官表示，以中國為例，如果新措施今天就生效，可能會以貿易或投資限制的形式，適用於中國。立陶宛因為友台政策、11月允許台灣代表處設立後，遭到中國封殺所有立陶宛進口；歐洲官員表示，歐盟最新法案規定將適用於此一爭端。

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根據新法案，歐盟執委會在和其他國家商談後仍未化解爭議，在歐盟國家同意後，可採取多達12項的可能反制措施，包括：加徵關稅；禁止化學品進口；禁止科學合作；限制公共採購項目；限制銀行業、保險業、進入歐盟資本市場和其他金融服務活動；等等。

歐盟執委會法案把「經濟脅迫」定義為：「藉著實施或威脅實施影響貿易和投資的措施，尋求施壓歐盟或成員國做出某一特定政策選擇。」該法案並指出，「第三方國家目前正在採用及強烈使用經濟脅迫，威脅傷害到歐盟和成員國的權利和利益」。

歐洲議會德國綠黨議員包瑞翰（Reinhard Butikofer）表示，「如果需要任何證據證明歐盟需要一個有效的工具，來保護自己免受第三國的經濟脅迫，那麼中國對立陶宛的脅迫壓力，現已提供了證據」。

在台灣駐立陶宛代表處於11月18日成立後，中國外交部表示強烈抗議和反對、並稱「由此產生的一切後果由立方負責」，隨後11月25日起暫停中國駐立陶宛領事業務。此外，立陶宛官員表示，北京還對該國出口設置了障礙，並向第三國的企業施壓，要求它們不要與立陶宛做生意。

歐盟新法案須獲得歐盟27國多數同意及歐洲議會通過，才會正式生效。不過，一些歐盟國家擔憂新貿易規範可能違反世貿組織（WTO）規定、增加保護主義及傷害脆弱貿易體系。

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