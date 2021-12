印度驚傳軍機墜毀 軍方證實參謀總長在機上

2021/12/08 16:40

〔即時新聞/綜合報導〕一架載有印度軍方高官的軍用直升機,今日在印度泰米爾納德邦(Tamil Nadu)墜毀,已傳出數人死傷,軍方並證實參謀總長拉瓦特(Bipin Rawat)與家人在機上,詳細情況有待確認。

綜合印度媒體報導,此事發生在泰米爾納德邦的尼爾吉利斯縣(Nilgiris),機上大約有14人,已證實參謀總長拉瓦特與家人還有其他高官在機上,其中重傷3人已被救出送往附近醫院,但身分未確認,目前搜救工作仍在進行。

印度空軍推特指出,墜毀的是印度軍方運輸機「IAF Mi-17V5」,已經下令調查事故原因。

An IAF Mi-17V5 helicopter, with CDS Gen Bipin Rawat on board, met with an accident today near Coonoor, Tamil Nadu.

An Inquiry has been ordered to ascertain the cause of the accident.