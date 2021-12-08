南韓單日7175例！增速比預測快 專家：若無法有效應對恐破萬

南韓今通報前1日新增7175例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）、現有重症患者840例，雙雙創新高。（彭博）

2021/12/08 12:41

〔即時新聞／綜合報導〕南韓今通報前1日新增7175例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）、現有重症患者840例，雙雙創新高。韓媒報導，專家認為疫情仍在流行，轉折點尚未來到，並示警政府若不有效應對，日增個案「恐將過萬」。

《韓聯社》報導，南韓政府先前表示，進入分階段恢復日常生活之後，確診數升「無法避免」，但增速竟比預測的更快、增幅更大。

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報導指出，專家們普遍認為，按照當前態勢確診人數可能進一步增加。雖然加強針可提升預防感染、重症，然而南韓目前接種率僅8.8%；即便政府重新限縮防疫措施，又不得不顧慮到民眾疲於保持社交距離，且感染規模已擴大，推估擴散趨勢難以扭轉。

報導提到，南韓危重症數也在快速增加、床位趨於飽和，全國相關使用率78.7%，其中首都圈達84.5%。此外，截至當天0時，有860人等待病床超過1天；而危重症病例增加連帶推動死亡人數，據報進入分階段恢復日常的這1個多月，死亡達979例。

報導提及，南韓翰林大學醫學院教授鄭錡碩直言，當前擴散趨勢「不可控」、轉折點尚未到來，若政府無法拿出應對方案，單日確診恐破萬。

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