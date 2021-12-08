香港防疫嚴苛 國泰機組員深陷「永久隔離」、檢測無限輪迴

為了配合中國的清零政策，香港國泰航空機組人員可說是處於「永久隔離」之中，除了登機服務之外，幾乎所有時間都在接受隔離檢疫，除了要接受「不斷輪迴」的檢測，還得面對長時間「不見天日」的「單獨關禁閉」。（法新社）

2021/12/08 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，發展至今各國仍須嚴防疫情擴散，有媒體消息指出，香港可說是世界上對病毒防疫採取最嚴苛措施的地區之一，為了配合中國的清零政策，國泰航空機組人員可說是處於「永久隔離」之中，除了登機服務之外，幾乎所有時間都在接受隔離檢疫，除了要接受「不斷輪迴」的檢測，還得面對長時間「不見天日」的「單獨關禁閉」。有接受媒體訪問的空服員更表示，有幾乎8成的人都打算離職。

雖然近期香港疫情平穩，確診病例寥寥無幾，但《BBC中文網》報導指出，為了迎合中國的「清零」政策，香港廣泛實施檢測與隔離制度，飛行員除了工作外，幾乎都處於隔離檢疫中。一名國泰航空的飛行員皮爾指出，光是今年度他就有將近150天都在隔離檢疫。

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報導指出，在飛機抵達香港機場後，所有旅客就需先接受病毒檢測，檢測結果當天就能出爐，確認後才能辦理入境，即使結果是陰性仍須接受隔離。至於飛行員也必須接受檢測，若結果為陰性可以回家，但卻不代表可以自由行動，在剛抵達的前3天都必須待在家中，且每天只能離家2小時接受病毒檢測，以及進行必要活動，後續的18天更須避免不必要的社交接觸，且每天都需接受檢測。

一旦飛行員檢測呈陽性，或是被列為「密切接觸者」，就會被送到醫院或專門的隔離設施。皮爾表示，他曾待在竹篙灣中心一處「零日照」的狹窄房間內，在那邊連一點植物也看不到，一片草坪都沒有。即便飛行員身處外地，也必須持續遵守嚴格的隔離規定，除了執飛與待在隔離酒店的房間外，哪裡也去不了，餐點會送到房間，在房門還有保安員，等於從上班起飛到回到香港，都是一直在隔離當中。

有10年以上經驗的國泰客機空服員葛雷斯也指出，每次下飛機就是得進行檢測，回家頭3天不能出門，跟著頭7天自己做快速測試，第5、9、12、15天都要做檢測，一旦中間有工作要執飛，就再重頭起算，等於是不斷輪迴檢測。其中在返港的頭3天只能進行的必要活動，僅包含購買食品和日用品、就醫或買藥、接受強制檢測和上班執勤等。

葛雷斯也分享，澳洲的防疫措施也極度嚴格，在隔離酒店不會拿到房卡，而是由人護送上房間，過程中只有你1人，在開門讓你進入後，也直接關上，直到飛走的那天，或是取餐的時候才會開房門，其他時候也都不能外出。雖然參與「閉環式」執勤的機組人員會有隔離補貼，但持續失去自由，對身心非常不健康，很多事情都做不了，也見不到親人。她也曾聽聞做了25年的機長也選擇辭職，因為不僅已經有2年沒看過孩子，在大半年前有親屬去世時也都沒能送上最後一程。

雖然飛行員及空服員的處境嚴苛，但針對申訴，國泰航空公司表示，支持香港特區政府的隔離措施，並指顧客、員工與社區的安全和福祉，仍是國泰的絶對優先考量。針對竹篙灣檢疫中心的情況，國泰航空則稱已盡力協助所有受影響的人，並強調竹篙灣是「政府指定設施」。

國泰航空也說，若飛行員自我感覺不宜執勤，都可向管理團隊提出，法律也保障他們宣告自己不宜執勤的權利。但這些說法對基層員工並無幫助，另一名飛行員克拉克便表示，等到春天就準備裸辭，並指「大概80%跟我一起飛的人都在積極尋找別的工作……我們除了這個，再也不談別的了。」

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