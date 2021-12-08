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    多國抵制北京冬奧！中方突廣邀日人赴疆旅游 外界分析有意圖

    中國駐日本大阪總領事館近日突廣邀日本人到新疆旅遊，釋出善意，外界分析此舉有更深的意圖，想透過親共日人走過往手法，突破西方對中的「外交圍剿」。（歐新社）

    中國駐日本大阪總領事館近日突廣邀日本人到新疆旅遊，釋出善意，外界分析此舉有更深的意圖，想透過親共日人走過往手法，突破西方對中的「外交圍剿」。（歐新社）

    2021/12/08 16:06

    〔即時新聞／綜合報導〕因中國人權問題，美國、紐西蘭以及澳洲已表明抵制北京冬季奧運，鄰近中國的日韓則皆未確切表態。不過此刻中國駐日本大阪總領事館近日突廣邀日本人到新疆旅遊，釋出善意，外界分析此舉有更深的意圖，想透過親共日人走過往手法，突破西方對中的「外交圍剿」。

    根據《自由亞洲電台》報導，中國駐大阪領事館12月2日表示，近年有關新疆的謊言層出不窮，引發誤解，因此突以「美景、美食、美人」為賣點，廣邀日本人明年疫情結束後，到新疆旅遊。

    中國官媒《環球時報》則引述中國總領事館消息報導稱，已有超過四百名日本人報名，而日本人訪新疆的過程會公開透明。

    旅日30年的中國人相林認為，中國此舉有深層意圖；他提及，前中國副總理錢其琛曾在回憶錄內說，中國1992年利用日本天皇訪中「成功突破西方對中國的外交圍剿」，因此此次中國也想起能靠日本突破各國抵制冬奧的窘境。

    相林透露，日本有些左派人士非常親共，因此中國動員這群人並利用來籠絡日方，藉此給財界、僑界施壓，宣揚中共治理新疆的優點，來幫中共解套，就如同國際奧委會主席巴赫說中國網球名將彭帥是安全的道理。

    台灣國防安全研究院國安所副研究員侍建宇也認為，中國駐大阪總領事館在此刻發出邀請「是基於政治考量」，除了能籠絡日本社會，釋出善意，也能幫助日本新外相林芳正，「讓日本社會輿論不會一面倒的反中」。

    侍建宇推測，日本會跟隨美國腳步做出抵制，但可能派出外交人員以照顧選手的名義出席冬奧，拿捏力道。

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