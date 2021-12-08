總理嗆聲叛軍無力再戰！ 衣索比亞：成功再奪回2個戰略城鎮

衣索比亞政府指出，國民軍已從「提人陣」手中，重新奪回德西及孔博勒查鎮。圖為衣索比亞國民軍。（資料照，美聯社）

2021/12/08 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞提格雷內戰（Tigray War）持續超過1年，武裝份子「提人陣」（TPLF）進逼首都阿的斯阿貝巴（Addis Ababa），迫使總理阿邁德（Abiy Ahmed）上月底親赴前線作戰，而如今政府軍再傳捷報，成功從TPLF手中，奪回2個戰略城鎮。

根據《半島電視台》報導，衣索比亞政府指出，目前由總理阿邁德指揮的國民軍，已從「提人陣」手中，重新奪回阿的斯阿貝巴以北的德西（Dessie）及孔博勒查（Kombolcha）鎮，這是國民軍於提格雷州（Tigray region）最新收復的失土。

請繼續往下閱讀...

國營衣索比亞廣播公司（EBC）指出，總理阿邁德認為，「提人陣」武裝份子已遭遇重大挫敗，已無能力再和國民軍及其盟軍交手。同時阿邁德也在推特指出：「英勇的聯合安保部隊，已解放了歷史悠久的德西鎮和產業貿易走廊孔博勒查。」

一個多月前，與「提人陣」結盟的軍隊，掌控了阿姆哈拉州（Amhara）內的城鎮，更揚言將進犯首都阿的斯阿貝巴。讓總理於上月22日，宣布親赴前線指揮作戰。阿邁德也說：「敵人將遭擊敗，勝果會持續下去。」

對此，「提人陣」發言人瑞達（Getachew Reda）則無立刻回應。

衣索比亞總理阿邁德已於上月底親赴提格雷州（Tigray region）前線指揮作戰。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法