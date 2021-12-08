洛杉磯113名消防員沒打疫苗 強制放無薪假

美國洛杉磯市消防局（LAFD）8日宣布，有113名消防員因無法配合疫苗政策，即日起放無薪假。示意圖。（美聯社）

2021/12/08 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，不少國家為了防堵境內疫情擴散，對此祭出嚴厲政策。而美國洛杉磯市消防局（LAFD）8日就宣布，有113名消防員因無法配合疫苗政策，即日起被放無薪假。

綜合外媒報導，洛杉磯當局於8月時下令，要求所有政府雇員必須接種疫苗，除非提出醫療或宗教理由等特殊申請，否則無法配合者將在12月18日遭解雇。

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據悉，11月時洛杉磯市消防局就已通知222名未打疫苗的消防員，除非提出特殊理由，否則就只能放無薪假。對此，1名消防局發言人透露，至今仍有113名消防員無法配合，將暫時離開工作崗位，但可利用休假或加班時數來折抵薪資。

洛杉磯市消防員工會則表示，儘管對於這個結果感到失望，但工會仍會持續捍衛、保護所有工會成員的權益。對於市府的疫苗強制令實施，工會日前曾向法院申請禁制令，工會主張這道命令恐會造成數百名消防員被放無薪假，嚴重影響消防安全。

然而，法官卻認為疫情會更影響消防員的運作，在已有2名洛杉磯消防員確診後病逝的情況下，即使目前所有的消防員全數被放無薪假，仍不影響現有任務的派遣，因此工會向法院申請的禁制令遭到駁回。

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