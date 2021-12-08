國防授權法》美兩院達成共識：維持美軍阻止中國武力犯台

圖為美國國會大廈。（法新社資料照）

2021/12/08 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國參眾兩院軍委會今天對2022財政年度國防授權法案（FY 2022 NDAA）達成共識，內容提到國會對於台灣防務的看法，包括建議美國海軍邀請台灣參與環太平洋演習，以及美國國民兵與台灣合作的可行性，該法案須經參眾兩院表決通過後，送交給美國總統拜登簽署生效。

依據法案內容，跟台灣有關的部分在1246到1249條，包括國會建議美國海軍邀請台灣參與2022年環太平洋演習（RIMPAC），以及保持美國武裝部隊阻止中國造成武力侵略的既成事實，國會也要求國防部長須在2022年至2027年，向國會提供年度報告，評估協助台灣發展不對稱防禦戰略，以及與美國和盟友的相互可操作性，另外也要求國防部長提出美國國民兵跟台灣合作的可行性告報。

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該法案總額高達7680億美元（21兆台幣），內容關助範圍涵蓋全球，針對中國方面，法案要求國防部提供中國對美國軍事聯盟影響力的報告，並提供71億美元（1969億台幣）至太平洋嚇阻倡議（Pacific Deterrence Initiative），另外還提到，關注中國在拉美和加勒比海地區的影響力，留意中國對該地區台灣外交關係的持續施壓。

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