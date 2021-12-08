比利時醫護上街反強制疫苗 抗議人士欲闖官員辦公室

2021/12/08 00:24

〔中央社〕比利時首都布魯塞爾今天約有4000人參與醫護抗議行動日，訴求對工作條件不佳以及明年元月起強制接種疫苗政策的強烈不滿，部分抗議人士一度試圖闖進衛生部長辦公室，警方最後出動催淚瓦斯驅離。

布魯塞爾多家醫護工會以及與醫療相關領域人士發動抗議行動，據警方估計約有4000人參與，在當前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數大增以及Omicron變異株傳染力增強情況下，這場抗議受到關注。

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綜合比利時多家媒體報導，今天醫護抗議主要聚焦2訴求，包括對工作條件不佳以及明年元月起強制接種疫苗政策的強烈不滿；參與抗議的護理師受訪時表示，政府宣稱自疫情大流行以來對醫療體系投入大筆經費，但對於第一線人員來說還不夠，數個月以來大家一直疾呼缺乏人手，在她服務的醫院有一項醫療服務就因人手不足被關閉。

此外，比利時自2022年元月起將實施醫護強制接種疫苗，在3個月過渡期內若未接種疫苗將面臨失業，這項政策也引起大批護理師反彈，有護理師表示患者才應是政策焦點，跑去夜店喝酒染疫的是病人不是醫護人員，但卻要醫護強制接種疫苗否則解僱不合理。

這場抗議活動中間發生插曲，部份抗議人士一度試圖強行闖入比利時衛生部長范登布羅克（Frank Vandenbroucke）辦公室，但遭警方出動催淚瓦斯驅離。

據比利時國家衛生研究院（Sciensano）最新統計，過去一周平均每天新增1萬7146確診病例、死亡48例、住院治療300人，疫情爆發至今累計確診186萬例、死亡2萬7000例。（編輯：林治平）1101208

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