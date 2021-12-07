阿聯週末改為星期六、日 學者認影響巨大：簡直「寧靜革命」

阿拉伯聯合大公國將從2022年1月1日起，將把該國的週末調整至星期六和星期日，這個改變可說是相當巨大，因為星期五長期以來是穆斯林的聚禮日（又稱主麻日），波斯灣的多數國家都把星期五和星期六訂為週末。 （圖／取自網路）

2021/12/07 23:44

〔編譯盧永山／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國將從2022年1月1日起，將把該國的週末調整至星期六和星期日，這個改變可說是相當巨大，因為星期五長期以來是穆斯林的聚禮日（又稱主麻日），在這一天，所有穆斯林都會沐浴更衣，到清真寺去禮拜，波斯灣的多數國家都把星期五和星期六訂為週末。

調整後，阿聯每週的上班日為4天半，星期一至星期四的上班時間從早上7時30分至下午3時30分，星期五的上班時間將從早上7時30分至12時。週末將從星期五下午開始直到星期日。

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根據阿聯媒體辦公室發布的推文，「更長的週末可提高生產力，並改善工作與生活的平衡」。這項改變將從2022年1月1日開始，將適用於聯邦政府實體。

退休政治學教授阿布杜拉（Abdulkhaleq Abdulla）表示，此舉被廣泛預期，符合阿聯走向全球的計畫，他說，「21世紀的阿聯不能與20世紀的阿聯一樣」，並形容此舉為「寧靜革命」。

阿聯國營新聞通訊社WAM報導指出：「從經濟觀點來看，調整後的每週上班時間，將更有利阿聯與全球市場連結，反映這個國家在全球經濟地圖的戰略位置，也能平穩與其他國家的貿易、金融和經濟交易。」

報導說，阿聯不僅希望此舉能提高貿易機會，也能增加給該國公民和住民彈性、安全和享受的生活方式。

阿布達比半島房地產公司（Peninsula Real Estate）首席經濟學家潘恩（Christopher Payne）表示，此舉向外界傳達1個明確的訊息，即阿聯是波灣和中東地區的領導者，採取大膽的行動，領先其他國家做出改變，將有助於阿聯吸引外國投資和觀光客。

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