軍武新知》「迷你」大殺器！美國公司首次展示新型無人機

「彈簧刀無人機」可輕易由地面部隊操作。（取自AeroVironment官網）

2021/12/07 23:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國全國廣播公司（NBC）6日報導，總部設於加州的「空境」（AeroVironment）是美國小型無人機系統（UAS）龍頭，日前首度公開該公司研發的小型低成本無人機「彈簧刀」（Switchblade），一些專家認為，這種低成本、輕型「殺手無人機」的普及，將像機槍一樣深遠地改寫今後地面戰爭的樣貌。

報導中說，「彈簧刀無人機」重量僅約2.5公斤，配有攝影鏡頭，可以顯示撞擊前的目標，可擊中11公里以外的目標。該無人機也是一枚飛彈，但與一般飛彈不同的是，它們可以在目標上方盤旋，等待理想時機，再難以置信的精準度對敵人進行攻擊，這種戰場利器也就是「遊蕩彈藥」（Loitering Munition），或稱「遠程效應」（Long Range Effect）飛彈。

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這種無人機被稱為「彈簧刀」，因為它們葉片狀的翅膀在發射時會彈出。

美軍多年來使用無人機秘密在阿富汗、伊拉克和敘利亞開展有針對性的殺戮行動，通常由「獵食者」（Predator ）或「死神」（Reaper）無人機發射的地獄火飛彈每枚成本為15萬美元（約新台幣416萬元），而「神風無人機」枚成本僅為 6000 美元（約新台幣16萬6000元）。

報導中說，美國國土安全部正嘗試研發「反無人機」的新技術，以因應無人機構成的重大威脅。美國國土安全部官員格拉威（David Glawe）對無人機的使用表示擔憂，他說：「如果恐怖分子和犯罪分子利用無人機運送爆炸物或有害物質，後果不堪設想，雖然目前暫時沒有恐怖組織使用過這種戰鬥無人機，但這只是時間早晚的問題。」

小型無人機很難被雷達探測到，雖然美國五角大廈和國土安全部花費了數十億美元來開發「反無人機」技術解決隱患，但到目前為止，還沒有任何解決方案。

「彈簧刀無人機」重量僅約2.5公斤，配有攝影鏡頭，可擊中11公里以外的目標。（取自AeroVironment官網）

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