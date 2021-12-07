英國海軍慶生會淪性愛趴 男水兵趁醉性侵男女同袍

英國海軍一名女船員舉辦慶生會，沒想到最後遭同袍男士兵性侵。慶生示意圖，與本文無關（法新社）

2021/12/07 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕英國海軍某單位5日為一名女性軍人舉辦生日派對，不過，眾人在酒酣耳熱之際，突然開始脫去身上衣物，氣氛瞬間變得相當淫靡；這名壽星酒醒後，竟發現一名男性水兵正在撫摸她的胸部，且這名水兵後來轉身性侵了在場另一名男水兵。

根據英國《每日郵報》報導，這起荒謬的事件發生在英國東北地區，報導並未說明確切地點和事發部隊，僅知本月5日晚間，英國海軍匿名女船員指稱，因為隔天就是她的生日，船上也有幾名同袍升遷，於是大夥一起舉辦慶祝派對。眾人酒過三巡後，突然有人大喊「裸體萬歲」（Naked mess），接著大家就開始脫掉上衣，拿酒水互潑狂歡。

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之後該名女船員酒醒，發現自己躺在另外一個房間，跟她待在一起的是船上負責工程技術的26歲上兵史都華（William Stewart）。女船員表示，她與史都華並不熟，但酒醒卻發現對方竟然在愛撫她的胸部，接著又跑去性侵另一名熟睡中的男性水兵，完事後又回來性侵她，但自己醉意仍在，無力反抗。

據悉，史都華昨天被英國軍事法庭判決性侵、攻擊與強制他人參與性行為等多項罪名成立，預計12月中正式判刑。不過，史都華堅不認罪，宣稱和其他船員的性行為都是出於雙方自願，而且都是其他人先煽動的。

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