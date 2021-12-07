有助對抗疫情 歐盟認可AZ與mRNA疫苗混打
2021/12/07 23:15
〔即時新聞／綜合報導〕歐盟藥品管理局（EMA）與歐洲疾病預防控制中心（ECDC）今（7）日發表了一份有關武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗混打使用的聲明，兩個機構認為，不管是前2劑或是追加劑，民眾可以施打不同廠牌的疫苗，這有助於抵禦疫情。
《路透》報導，EMA與ECDC在這份聯合聲明中指出，研究結果表明，將腺病毒載體疫苗與信使核糖核酸（mRNA）疫苗結合使用，也能對武肺產生良好的抵抗力。
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EMA與ECDC表示，這種作法「可以讓疫苗接種作業保持靈活，更能減少疫苗短缺帶來的影響」。
英國牛津大學（Oxford）在本週一發表的研究報告中指出，若民眾第1劑先打了AstraZeneca（AZ）或是輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，9週之後再施打莫德納（Moderna）疫苗，體內產生的免疫力更高於接種2劑AZ疫苗。
研究也發現，第1、2劑分別選擇輝瑞/BNT與莫德納，效果也好於施打2劑輝瑞/BNT。
不過EMA與ECDC也聲明，有關高齡人士、癌症患者等免疫系統較弱的族群是否能混打疫苗，以及2種不同的mRNA疫苗混打是否安全，還需要更多研究才能證明。
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