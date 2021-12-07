有助對抗疫情 歐盟認可AZ與mRNA疫苗混打

歐盟藥品管理局與歐洲疾病預防控制中心一同發表了有關疫苗混打的聲明，兩個機構認為混打有助對抗疫情，也能抵銷疫苗供應短缺的影響。（路透）

2021/12/07 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟藥品管理局（EMA）與歐洲疾病預防控制中心（ECDC）今（7）日發表了一份有關武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗混打使用的聲明，兩個機構認為，不管是前2劑或是追加劑，民眾可以施打不同廠牌的疫苗，這有助於抵禦疫情。

《路透》報導，EMA與ECDC在這份聯合聲明中指出，研究結果表明，將腺病毒載體疫苗與信使核糖核酸（mRNA）疫苗結合使用，也能對武肺產生良好的抵抗力。

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EMA與ECDC表示，這種作法「可以讓疫苗接種作業保持靈活，更能減少疫苗短缺帶來的影響」。

英國牛津大學（Oxford）在本週一發表的研究報告中指出，若民眾第1劑先打了AstraZeneca（AZ）或是輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗，9週之後再施打莫德納（Moderna）疫苗，體內產生的免疫力更高於接種2劑AZ疫苗。

研究也發現，第1、2劑分別選擇輝瑞/BNT與莫德納，效果也好於施打2劑輝瑞/BNT。

不過EMA與ECDC也聲明，有關高齡人士、癌症患者等免疫系統較弱的族群是否能混打疫苗，以及2種不同的mRNA疫苗混打是否安全，還需要更多研究才能證明。

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