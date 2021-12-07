中國貴州喜喪「辣妹熱舞」引論戰 拍攝網友：不應過度娛樂化

穿著火辣的舞者在靈堂前熱舞。（圖取自微博）

2021/12/07 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州一名高齡長者過世，家人依當地習俗舉辦了熱鬧隆重的「喜喪」，搭建簡易舞台請來多位年輕火辣的舞者熱舞，讓原本該沉重悲傷的儀式充滿歡笑聲，現場畫面遭網友拍下並上傳至網路表示，認為「白事」還是該有「白事」的樣子，不該過度娛樂化，引起正反兩極網友的論戰。

綜合中媒報導，貴州黔東南4日一戶人家的長者高齡過世，家人請人搭建簡易舞台，並請來當地知名的歌舞團來表演，團員們在舞台上脫下厚重的羽絨外套，穿著火辣華麗的表演服，賣力地在靈堂前又唱又跳，還會和觀眾互動，歡樂熱鬧的氣氛吸引不少人駐足欣賞。

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拍攝影片的網友表示：「在貴州這邊，年級比較大的人去世的話叫作喜喪。加上現在的生活條件好了，各種各樣的這種項目，可能也是娛樂一下，我覺得這種白事的話，還是應該有白事的樣子，不應該太過度的娛樂化。」

這番言論引起正反兩極網友的論戰，一部分網友表示認同，「跳艷舞的節目有點超過」、「不管老人歲數多大都不該這麼做」，也有網友持反對意見，「管的真多，葬禮非得沈重嗎」、「拍攝的人大驚小怪了，有很多地方都有搭舞臺唱戲的風俗」。

現場氣氛熱鬧歡樂。（圖取自微博）

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