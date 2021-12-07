法國國旗1年前悄悄換色！直到上月才曝光 台法文化人揭秘辛

法國總統馬克宏去年7月13日將法國國旗上的「反射藍」改為色調較深的「海軍藍」（見圖）。圖為法國愛麗舍宮今年4月26日牆上飄揚的法國國旗與歐盟旗。（法新社）

2021/12/07 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏去年7月13日將法國國旗上自1976年啟用的「反射藍」（Reflex Blue）改回為原先色調較深的「海軍藍」，此事直到上月14日才廣為法媒報導。對此，法國、台灣文化交流粉專「法國的十萬個為什麼Pourquoi la France」分析此舉背後的動機。

「法國的十萬個為什麼Pourquoi la France」今日透過臉書發文表示，法國國旗上的藍色從「歐盟藍」更改成「海軍藍」，更動的原因除了少部分的審美因素，更多是為了讓這面國旗含有更鮮明的「法國身份」，「應該是想強調法國的國家精神，或許也隱藏著一絲不想被歐盟左右的想法吧！」

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「法國的十萬個為什麼Pourquoi la France」補充，「海軍藍」作為國旗配色的歷史悠久，國民公會是在1789年法國大革命後成立，海軍藍的法國國旗早在1793年的國民公會時期就已在使用，國民公會雖然只有3年壽命，卻是象徵了「法國邁向民主共和的第一步」。

另外，法國前總統季斯卡（Valéry Giscard d'Estaing）1976年將三色旗的「海軍藍」改為「反射藍」，以替代原先色澤較暗的版本。

「反射藍」版本的法國國旗自1976年啟用。（美聯社）

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