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    前情人告上英國法院 西班牙前國王尋求豁免權

    丹麥女商人賽維根希坦（Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn）告上英國高等法院，向璜‧卡羅斯一世（Juan Carlos I）尋求民事個人傷害賠償。（法新社）

    丹麥女商人賽維根希坦（Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn）告上英國高等法院，向璜‧卡羅斯一世（Juan Carlos I）尋求民事個人傷害賠償。（法新社）

    2021/12/07 17:10

    〔中央社〕西班牙前國王璜．卡羅斯一世的前情人指控他監控和騷擾，而告上英國法院後，璜．卡羅斯正尋求英國法院的豁免權。

    丹麥女商人賽維根希坦（Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn）告上英國高等法院，向璜‧卡羅斯一世（Juan Carlos I）尋求民事個人傷害賠償。

    然而，從1975年登基到2014年遜位、現年83歲的璜‧卡羅斯否認有不當行為，他主張身為西班牙王室成員，英國法院沒有管轄權。

    根據法院文件，兩人在2004年至2009年間有段「親密浪漫關係」，即使分手，璜．卡羅斯仍不斷送禮物給她。

    但在她拒絕和璜．卡羅斯重修舊好後，他訴諸「一種無異於騷擾的行為模式」，情況轉趨惡化。

    57歲的賽維根希坦宣稱她受到威脅，她的海外房產遭闖入，而現在流亡阿布達比的璜．卡羅斯「要求歸還禮物」。

    賽維根希坦的委託律師主張，璜．卡羅斯退位時已放棄君王或國家元首的地位，因此無權享有豁免權。

    璜．卡羅斯的委任律師伯利恆（Daniel Bethlehem）表示，根據1978年的國家豁免法（State Immunity Act 1978），璜．卡羅斯不受英國法院管轄，任何指控都必須提交西班牙最高法院。

    西班牙前國王璜．卡羅斯一世（見圖）的前情人指控他監控和騷擾，而告上英國法院後，璜．卡羅斯正尋求英國法院的豁免權。（法新社資料照）

    西班牙前國王璜．卡羅斯一世（見圖）的前情人指控他監控和騷擾，而告上英國法院後，璜．卡羅斯正尋求英國法院的豁免權。（法新社資料照）

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