美國外交抵制北京冬奧 矢板明夫：可能是中共走向衰亡的里程碑

美國政府對北京東奧外交抵制，矢板明夫認為，這可能是中共走向衰亡的里程碑。（資料照）

2021/12/07 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕冬季奧運明年2月將於中國北京舉辦，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）宣布，美國政府將外交抵制在北京舉行的冬季奧運與殘障奧運。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫評論，這可能是中共政權走向衰亡的里程碑。

矢板明夫在臉書表示，拜登政府決定對東奧外交抵制，是一個非常重要的決定，極可能對今後國際格局及中國國內形勢有深遠影響，「俗話說：打人不打臉。這一次，美國是針對習近平最看重的『面子』去的，非常可能使習近平惱羞成怒。今後，可能對台有一些對美國的報復行動，但是現今中國底牌並不多，其報復行動能對美國的國家利益有多大傷害。有待觀察。」

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矢板明夫指出，12月9日展開的民主峰會，很有可能變成一個站隊表態的大會，有多少國家跟隨美國參與抵制，值得觀察，而可能有一些國家不願和中國撕破臉，表面上以防疫為理由縮小代表團規模，不派政要和官員，也是實質上的外交抵制。

矢板明夫點出，冬奧會不同於夏天的奧運會，是民主國家的主場，國際上追隨中國的非洲、中東、中南美洲等國，由於地理位置，大多沒有冰雪，即使參加也不會成為主角。矢板明夫直言，習近平舉辦冬奧，主要目的就是在中共二十大之前宣揚國威，但各國政要若集體缺席，勢必讓中國灰頭土臉，大失顏面，「可謂是，搬石頭砸到自己的腳。」

矢板明夫評論，2008年北京奧運，美國小布希總統、日本福田康夫首相，以及歐洲各國的首領都趕來參加，對提升中國國際地位有很大幫助，中國國內民眾的愛國心也十分高漲，但是習近平東施效顰，上台後三天兩頭地搞大型活動，效果卻越來越小。

矢板明夫評論，現今的北京，民眾對於這種好大喜功、勞民傷財的活動已經越來越厭惡，這次又成為國際社會上的過街老鼠，「回顧歷史，2008年的北京奧運會是改革開放後，中國崛起的一個象徵。2022年的北京奧運會，會不會成為中共政權走向衰亡的里程碑呢？我們拭目以待。」

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