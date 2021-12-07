英國混打實驗結果出爐！ 第2針選莫德納免疫反應佳

英國牛津最新研究顯示，混打選莫德納，免疫反應佳。（法新社資料照）

2021/12/07 16:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕你完成第二劑疫苗接種了嗎？還是仍猶豫要不要混打？根據英國公布的最新混打實驗報告，無論你第一劑打的是阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ），還是輝瑞-BNT，第二針打莫德納（Moderna），都可以產生更多抗體！

《路透》報導，牛津大學6日在知名醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）發表這項重要的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗混打研究報告，報告指出，在第一劑接種AZ或BNT疫苗9週後，第二劑混打莫德納，可以得到較佳的免疫反應。

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牛津大學於今年2月間展開這項號稱全球首例的混打實驗，評估混合幾款主要疫苗的安全性，以及是否能加強對抗變種病毒。

主導實驗的牛津大學專家斯內普（Matthew Snape）表示，第二劑改打莫德納比兩劑都打AZ產生的免疫反應更高。他說，研究結果對目前仍在施打第一劑和第二劑階段的中低收入國家很有價值，這些國家若遇到疫苗供應不穩定時，可以放心混打，不必等待相同疫苗供應而能加快接種進度。

另外，第一劑打BNT，第二劑打諾瓦瓦克斯（Novava），也比兩劑都打AZ產生更多抗體。

研究報告說，這些混打試驗都沒有發生令人擔心的安全問題。

另一方面，關於第三劑加強針，目前世界各國都是以mRNA（信使核糖核酸）疫苗為主，不過美國一項最新研究指出，完整接種兩劑BNT疫苗之後，再以採用腺病毒載體技術的嬌生（J&J）單劑型疫苗作為加強針，抗體水平維持更久，產生的T細胞反應也更佳，或能更有效預防重症。

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