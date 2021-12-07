接觸約1分鐘！她全程配戴口罩和Omicron確診者互動仍染疫

仁川1名30歲餐廳老闆娘向當地媒體透露，她與感染變異株Omicron客人僅短短接觸1分鐘，且全程配戴口罩，卻仍遭到感染，消息曝光後，引起外界關注。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

2021/12/07 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近期疫情確診人數不斷攀升，近日1名30歲餐廳老闆娘向當地媒體透露，她與感染變異株Omicron客人僅短短接觸1分鐘，且全程配戴口罩，卻仍遭到感染，消息曝光後，引起外界關注。

根據「東亞日報」獨家報導，仁川1名30多歲餐廳老闆娘透露，她於上月29日曾與1名Omicron確診個案接觸，經過3日後，經篩檢確診Omicron變異株。

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南韓檢疫部門表示，經查餐廳老闆娘與確診者，僅在上菜與結帳時有互動，接觸時間總長約1分鐘，其他時間老闆娘皆待在廚房，且全程配戴口罩，但仍感染Omicron變異株；目前已知2人皆未施打武肺疫苗。

南韓檢疫部門進一步解釋，餐廳老闆娘於本月12月3日確診，經基因檢測，於12月6日確定感染Omicron變異株；其中1名檢疫部門官員指出，「目前推測因餐桌上有Omicron病毒，餐廳老闆娘因此感染」。

據悉，南韓自本月初發現感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變異株Omicron患者後，截至12月7日0時，目前累計有36例變異株Omicron確診個案。

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