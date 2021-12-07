為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    接觸約1分鐘！她全程配戴口罩和Omicron確診者互動仍染疫

    仁川1名30歲餐廳老闆娘向當地媒體透露，她與感染變異株Omicron客人僅短短接觸1分鐘，且全程配戴口罩，卻仍遭到感染，消息曝光後，引起外界關注。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    仁川1名30歲餐廳老闆娘向當地媒體透露，她與感染變異株Omicron客人僅短短接觸1分鐘，且全程配戴口罩，卻仍遭到感染，消息曝光後，引起外界關注。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    2021/12/07 16:11

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓近期疫情確診人數不斷攀升，近日1名30歲餐廳老闆娘向當地媒體透露，她與感染變異株Omicron客人僅短短接觸1分鐘，且全程配戴口罩，卻仍遭到感染，消息曝光後，引起外界關注。

    根據「東亞日報」獨家報導，仁川1名30多歲餐廳老闆娘透露，她於上月29日曾與1名Omicron確診個案接觸，經過3日後，經篩檢確診Omicron變異株。

    南韓檢疫部門表示，經查餐廳老闆娘與確診者，僅在上菜與結帳時有互動，接觸時間總長約1分鐘，其他時間老闆娘皆待在廚房，且全程配戴口罩，但仍感染Omicron變異株；目前已知2人皆未施打武肺疫苗。

    南韓檢疫部門進一步解釋，餐廳老闆娘於本月12月3日確診，經基因檢測，於12月6日確定感染Omicron變異株；其中1名檢疫部門官員指出，「目前推測因餐桌上有Omicron病毒，餐廳老闆娘因此感染」。

    據悉，南韓自本月初發現感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變異株Omicron患者後，截至12月7日0時，目前累計有36例變異株Omicron確診個案。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南韓首都淪陷！首爾大學等3校學生共3人確診Omicron
    2021/12/07 11:01

    南韓首都淪陷！首爾大學等3校學生共3人確診Omicron
    南韓通報4954例確診64死 突破性感染、未成年病例呈增加趨勢
    2021/12/07 09:49

    南韓通報4954例確診64死 突破性感染、未成年病例呈增加趨勢

    回測績效戰勝大盤！富蘭克林國民理財機器人
    沒有出國旅遊史！英國多處地區發生Omicron社區傳染
    2021/12/07 09:08

    沒有出國旅遊史！英國多處地區發生Omicron社區傳染
    謠言終結站》Omicron比Delta毒性高5倍？ 查核中心：錯誤訊息
    2021/12/06 17:14

    謠言終結站》Omicron比Delta毒性高5倍？ 查核中心：錯誤訊息

    期交所大專院校模擬競賽Partll
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播