扯！美父母得知小孩確診仍故意送他上學7天 造成75名學童隔離

美國加州馬林郡學區有1名小學生確診武漢肺炎，父母竟仍然故意送他上學7天，造成75名學童被迫隔離。美國小學生示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

2021/12/07 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕太誇張了！美國加州馬林郡拉克斯珀－科特馬德拉（Larkspur-Corte Madera）學區，有1名小學生確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後父母仍故意送他上學7天，造成校內75名學童被迫隔離。

據《CNN》報導，學區負責人蓋斯曼（Brett Geithman）表示，這對父母在接到小孩的確診通知後，並沒有向其所就讀的尼爾康明斯小學（Neil Cummins Elementary School）說明此事，反而持續送他去學校。

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蓋斯曼指出，衛生部門方面不斷聯繫父母要求他們提供學校的名字，但他們完全沒有回覆，直到最後弄清楚是尼爾康明斯小學後，公衛機構連忙向校方通報，在此之前學校完全不知道校內有染疫學童。

蓋思曼說，尼爾康明斯小學當時立即行動了起來，通知父母帶著可能受到影響的小孩到校採檢，最終發現除了最初確診的學童和他的1名兄弟姊妹之外，還有另外6人呈現陽性，其中3人為校內傳染、3人為家庭感染。

蓋思曼表示，確診患者和接觸者都在當下立即隔離，學區也對釀成大禍的父母實施處罰，但相關細節不便透露。蓋思曼說，這對父母已向學區和校方道歉，承認自己缺乏判斷力。

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