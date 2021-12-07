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    長期被噁男騷擾！她新婚夜慘遭連開5槍 命危搶救中

    印度哈雅納邦（Haryana）發生1起情殺案件，1名20女子長期以來頻繁遭到1名鄰居男子騷擾，近日女子舉辦婚禮當晚，男子疑因由愛生恨，竟持槍朝女子連開5槍，女子被送往醫院搶救，目前情況尚未脫離危險；據知，當地警方已逮捕3名嫌犯。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    印度哈雅納邦（Haryana）發生1起情殺案件，1名20女子長期以來頻繁遭到1名鄰居男子騷擾，近日女子舉辦婚禮當晚，男子疑因由愛生恨，竟持槍朝女子連開5槍，女子被送往醫院搶救，目前情況尚未脫離危險；據知，當地警方已逮捕3名嫌犯。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    2021/12/07 11:17

    〔即時新聞／綜合報導〕印度哈雅納邦（Haryana）發生1起情殺案件，1名20女子長期以來頻繁遭到1名鄰居男子騷擾，近日女子舉辦婚禮當晚，男子疑因由愛生恨，竟持槍朝女子連開5槍，女子被送往醫院搶救，目前尚未脫離生命危險；據知，當地警方已介入調查中。

    綜合外媒報導，事件本月1日發生在羅赫塔克鎮（Rohtak），20歲女子夏爾瑪（Tanishka Sharma）與丈夫舉辦婚禮後，接著搭乘親戚車子前往丈夫住所路途中，突然遭到一輛陌生車輛攔截，並遭到車上男子薩希爾（Sahil）連開5槍，犯案後薩希爾與另外2名同夥驅車逃逸；夏爾瑪即刻被送醫搶救，目前仍情況危急。

    據悉，男嫌薩希爾是夏爾瑪的鄰居，他長期以來不停跟蹤與騷擾夏爾瑪，此次疑對於夏爾瑪由愛生恨，才會動手犯案。

    警方表示，經搜查後，緝捕小組於本月5日抓到薩希爾與另外2名未成年同夥，警方指控3人涉嫌殺人等罪名，將面臨刑事起訴。

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