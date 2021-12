長期被噁男騷擾！她新婚夜慘遭連開5槍 命危搶救中

2021/12/07 11:17

〔即時新聞/綜合報導〕印度哈雅納邦(Haryana)發生1起情殺案件,1名20女子長期以來頻繁遭到1名鄰居男子騷擾,近日女子舉辦婚禮當晚,男子疑因由愛生恨,竟持槍朝女子連開5槍,女子被送往醫院搶救,目前尚未脫離生命危險;據知,當地警方已介入調查中。

綜合外媒報導,事件本月1日發生在羅赫塔克鎮(Rohtak),20歲女子夏爾瑪(Tanishka Sharma)與丈夫舉辦婚禮後,接著搭乘親戚車子前往丈夫住所路途中,突然遭到一輛陌生車輛攔截,並遭到車上男子薩希爾(Sahil)連開5槍,犯案後薩希爾與另外2名同夥驅車逃逸;夏爾瑪即刻被送醫搶救,目前仍情況危急。

據悉,男嫌薩希爾是夏爾瑪的鄰居,他長期以來不停跟蹤與騷擾夏爾瑪,此次疑對於夏爾瑪由愛生恨,才會動手犯案。

警方表示,經搜查後,緝捕小組於本月5日抓到薩希爾與另外2名未成年同夥,警方指控3人涉嫌殺人等罪名,將面臨刑事起訴。

