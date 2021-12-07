瓜地馬拉總統強調是美國盟友 首要證明是「與台邦交關係」

瓜地馬拉總統賈麥岱。（路透）

2021/12/07 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）於美東時間6日在演說中強調，在宏都拉斯新政府對中關係充滿不確定性之際，瓜地馬拉政府會與美國政策保持一致，「瓜地馬拉是美國的盟友，而與台灣的邦交關係便是首要證明」。

根據《路透》報導，賈麥岱在智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）的演說意有所指地反駁美方批評，他指出，美方近來在貪腐、透明度等議題上抨擊瓜地馬拉政府，但「瓜地馬拉自認是（美國）的盟邦和友邦」，即使美國本屆政府某些官員並不真正理解這一點。

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隨後賈麥岱說：「我要提幾件事來證明這點，首先便是和台灣有外交關係，而非中國。我們是這個地區最後僅剩的國家」；報導指出，薩爾瓦多、巴拿馬及多明尼加等中美洲及加勒比海地區國家，近年來為了中國放棄台灣，和美國支持台灣的政策相違背。

賈麥岱也強調，瓜地馬拉是個保障人權的「穩定民主國家」。

美國國務院官員澤雅（Uzra Zeya）上週針對瓜地馬拉記者、反貪鬥士和維權人士受政府抨擊一事表態擔憂，對此瓜地馬拉檢察總長辦公室回應稱，他們一向客觀依法行事，瓜地馬拉總統府則稱尊重言論和新聞自由。

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