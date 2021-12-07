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    南韓通報4954例確診64死 突破性感染、未成年病例呈增加趨勢

    南韓中央防疫對策本部今通報，截至0時新增4954例確診，這是週一首度新增4000例以上；另有64人死亡，累計48萬2310例染疫、3957人死亡。（歐新社）

    南韓中央防疫對策本部今通報，截至0時新增4954例確診，這是週一首度新增4000例以上；另有64人死亡，累計48萬2310例染疫、3957人死亡。（歐新社）

    2021/12/07 09:49

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓昨起實施4週防疫特別新規，限縮首都圈、非首都圈私人聚會人數，並擴大提交接種、陰性證明等防疫通行證適用範圍。中央防疫對策本部今通報，截至0時新增4954例確診，這是週一首度新增4000例以上；另有64人死亡，累計48萬2310例染疫、3957人死亡。

    綜合韓媒報導，今天通報的4954例中，境外移入30例、社區感染4924例。首都圈3678例、74.7%；其他地區1246例、25.3%。重症目前有774例，再創新高；疫苗接種方面，5200萬人口中，83.2%至少接種1劑、80.6%打2劑。

    報導指出，南韓11月1日起分階段恢復日常、放寬防疫措施，單日新增病例數量暴增，較特殊的是，突破性感染病例、未接種疫苗的18歲以下兒童與青少年確診，都有增加趨勢。此外，政府連續2週將全國疫情風險指數評為最高等級「很高」，意味醫療系統恐不堪重負，並於昨起實施4週特別對策，包括首都圈、非首都圈私人聚會，各減至6、8人；餐廳、咖啡廳、補習班、網咖、藝文場館、室內體育場等地，均適用防疫通行證推定。

    報導提到，南韓累計36例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變異株Omicron確診個案。流行病學調查組長李相元昨表示，個案症狀輕微、狀況相對穩定，但調查數據分母不大，難以得出普遍適用的通則。不過，從國際情報來看，Omicron傳播速度遠超Delta，很有可能成為優勢變種，南韓不排除這個可能性。國務總理金富謙直言，年底前集中火力對抗Omicron，防止其在社區進一步擴散。

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