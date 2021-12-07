68名西班牙ICU醫護參加派對後確診 多數已接種第三劑

西班牙安達盧西亞自治區馬拉加省一間醫院的ICU醫護因參加派對而確診，人數高達68人。（路透）

2021/12/07 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒「Omicron」近期在全球蔓延，與此同時，Delta變種病毒仍是目前全球最主要的病毒，西班牙安達盧西亞（Andalusia）自治區政府指出，馬拉加省某醫院加護病房（ICU）醫護人員在參加一場派對後，有68人確診，其中不乏已接種第三劑「加強劑」的醫護。

根據《路透》報導，由於西班牙普遍在12月初就開始慶祝耶誕節，目前各地已有許多慶祝活動展開，此次確診的68名ICU醫護人員便是在參加耶誕派對後確診。當局表示，目前確定的是，確診者都參加了12月1日的一場耶誕派對，這場派對當時有173人在場。

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值得注意的是，這批確診的ICU醫護在參加聚會前都已進行快篩測試或是已接種第三劑疫苗，確診者症狀都屬於輕症。安達盧西亞衛生當局也提到，醫院內餐會也有可能是另一個潛在感染源。

西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）呼籲民眾，在慶祝耶誕期間仍要對病毒保持警惕，千萬不能放鬆。安達盧西亞衛生當局也建議，自治區內醫院醫護、工作人員不要參加耶誕派對。

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