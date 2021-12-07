為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    68名西班牙ICU醫護參加派對後確診 多數已接種第三劑

    西班牙安達盧西亞自治區馬拉加省一間醫院的ICU醫護因參加派對而確診，人數高達68人。（路透）

    西班牙安達盧西亞自治區馬拉加省一間醫院的ICU醫護因參加派對而確診，人數高達68人。（路透）

    2021/12/07 10:25

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新型變種病毒「Omicron」近期在全球蔓延，與此同時，Delta變種病毒仍是目前全球最主要的病毒，西班牙安達盧西亞（Andalusia）自治區政府指出，馬拉加省某醫院加護病房（ICU）醫護人員在參加一場派對後，有68人確診，其中不乏已接種第三劑「加強劑」的醫護。

    根據《路透》報導，由於西班牙普遍在12月初就開始慶祝耶誕節，目前各地已有許多慶祝活動展開，此次確診的68名ICU醫護人員便是在參加耶誕派對後確診。當局表示，目前確定的是，確診者都參加了12月1日的一場耶誕派對，這場派對當時有173人在場。

    值得注意的是，這批確診的ICU醫護在參加聚會前都已進行快篩測試或是已接種第三劑疫苗，確診者症狀都屬於輕症。安達盧西亞衛生當局也提到，醫院內餐會也有可能是另一個潛在感染源。

    西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）呼籲民眾，在慶祝耶誕期間仍要對病毒保持警惕，千萬不能放鬆。安達盧西亞衛生當局也建議，自治區內醫院醫護、工作人員不要參加耶誕派對。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    西班牙火山還在噴 岩漿秒速1公尺吞噬街道畫面曝光
    2021/12/01 15:16

    西班牙火山還在噴 岩漿秒速1公尺吞噬街道畫面曝光
    Omicron蔓延瑞典、西班牙也淪陷 蘇格蘭：恐出現社區傳播
    2021/11/30 08:56

    Omicron蔓延瑞典、西班牙也淪陷 蘇格蘭：恐出現社區傳播

    吃的醫美錠！新科技抗老丸逆轉20年
    西班牙馬戲團多隻駱駝集體逃亡 馬路上逛大街
    2021/11/06 13:21

    西班牙馬戲團多隻駱駝集體逃亡 馬路上逛大街
    虧大了！西班牙高檔餐廳被顧客偷走45瓶紅酒 其中1瓶逾千萬元
    2021/10/30 12:39

    虧大了！西班牙高檔餐廳被顧客偷走45瓶紅酒 其中1瓶逾千萬元

    台新金控聖誕點燈 打造「粉紅銀河」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播