中國富商建「性奴大樓」控制數十美女 賄賂官員、供權貴淫亂

中國富商在買下大樓，困多名女子性賄賂官員，圖為號稱「上海小紅樓」內部一景。（圖擷取自網路）

2021/12/07 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕曾經在2019年爆發且轟動全中國的上海商界大佬趙富強涉黑案，在沈寂2年後，突然近日又在中國網上瘋傳，內容指向趙富強為賄賂官員，在上海興建一棟大樓，外牆貼紅磚，被當地稱為上海「小紅樓」，內部裝潢豪奢，且控制著數十位美女，為官員及權貴「陪吃陪酒陪睡」。

綜合媒體報導，上海「小紅樓」官商勾結醜聞，在2019年爆發後，前後共有十多位官員含數位司法體系官員被抓下獄，分別被判刑，富商趙富強本人也已在去年被判死刑，但緩刑2年，目前仍在受刑中。

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趙富強在案發前，是上海商界赫赫有名的人物，擁有多家髮廊、超過千棟商舖、自建大樓，還擁有上海法治天地頻道《平安上海》欄目運營權，從表面上，是跨足商場與文化的成功商人。

2014年，趙富強買上海楊浦區一棟6層大樓貼上紅色牆磚，改名為創富大廈，他手中的文化公司就設址於此，這棟大樓外表有點陳舊，但內部卻裝潢豪奢，望眼所及都是水晶燈、鎏金、桃木、巨幅壁畫等高檔貴氣的裝飾，如同高檔招待所。

不過，最特別的是，幾乎每個角落都裝有監視器，嚴控所有人行動，並有退伍軍人為保全，層層護衛，各層樓及重要房間都設有門禁，要用密碼或特殊門禁卡才能開啟進出，其中有房間是帶衛浴、客廳的臥室，裝潢採歐式風格，且金碧輝煌，但在樓內也有外人見不到的暗黑房間，只有單人上下舖零亂可以住數十人的「員工宿舍」。

據報導，趙富強在20年前從老家浙江到上海打拚，原本是裁縫，為拉客，竟讓自己妻子「下海」，再擴大從老家誘騙多名年輕女子到上海「工作」，用裸照、毆打等手段，威逼這些女子聽話，有的他們在「私處」刺「趙富強專用」等5字，也有女子是應徵到到他旗下企業工作，就被控制變性奴，前後約40名女子，她們每日的言行都被控制，連逃的機會都沒有。

「上海小紅樓」突然網上再瘋傳，原因不明，但是，大量的留言及評論都被快速刪除，但還是一直冒出來留言，疑似一場攻防戰，有中國網民留言抱怨，當初李雲迪嫖妓訊在微博熱搜三天，幾乎是舖天蓋地，如今，小紅樓訊息卻是秒刪。

中國富商在買下大樓，困多名女子性賄賂官員，圖為號稱「上海小紅樓」一景。（圖擷取自網路）

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