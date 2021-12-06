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    立陶宛商品遭中國抵制 外長致函呼籲歐盟介入

    立陶宛外交部長藍斯柏吉斯今天致函歐盟官員，立陶宛允許設立台灣代表處引發中國一連串經貿施壓，更傳出貨物無法在中國進港清關，呼籲歐盟介入此事，採取強烈行動。（法新社資料照）

    立陶宛外交部長藍斯柏吉斯今天致函歐盟官員，立陶宛允許設立台灣代表處引發中國一連串經貿施壓，更傳出貨物無法在中國進港清關，呼籲歐盟介入此事，採取強烈行動。（法新社資料照）

    2021/12/06 23:09

    〔中央社〕立陶宛允許設立台灣代表處引發中國一連串經貿施壓，更傳出貨物無法在中國進港清關。立陶宛外交部長藍斯柏吉斯今天致函歐盟官員，呼籲歐盟介入此事，採取強烈行動。

    Politico報導，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）6日致函給出身立陶宛的歐盟貿易執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），以及歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。

    他在信中表示，中國以「前所未見的高強度」，對立陶宛施加「難以接受的」經濟壓力。

    他在Politico閱覽過的這封信件中證實，立陶宛商品確實已經無法進入中國市場，立陶宛這個名字已被從中國的清關名單上刪除。

    他在信中表示，「自2021年8月以來，立陶宛持續面對出於政治動機的經濟脅迫，很難不把中華人民共和國最近的行為，視為那些脅迫的延伸」。

    他表示，「PRC針對一個歐盟成員國的行為，會對歐盟整體，以及我們共同的貿易政策構成影響。我懇切請求你們代表立陶宛與中國當局斡旋，解決當前困境」。

    藍斯柏吉斯強調「歐盟團結一致」的重要性，表示「歐盟層級必須採取強烈行動，以對中國傳達一項訊息，出於政治動機的經濟壓迫不僅無法接受，也不會被容忍」。

    Politico指出，這場北京與立陶宛之爭，使得歐盟處於難堪境地。

    立陶宛因為允許台灣在首都維爾紐斯設立代表處，引發北京頻以經貿手段施壓。北京隨後宣布與立陶宛的外交關係降級。

    立陶宛先前也退出中國與中歐及東歐國家的17+1合作機制。立陶宛認為這個包含部分歐盟成員國的機制「製造分化」，構成中國分裂歐盟的因素。

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