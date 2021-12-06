法國81歲老人疑患囤積症 家中搜出百具貓屍

動保組織說，這名男子可能患有會囤積大量動物的「諾亞症候群」。圖為貓咪示意圖。（法新社）

2021/12/06 22:45

〔中央社〕法國動保組織今天表示，法國南部一名退休男子的家中發現約100隻死貓和松鼠等動物屍體；動保組織說，這名男子可能患有會囤積大量動物的「諾亞症候群」。

法國一名81歲老人被送到蔚藍海岸（French Riviera）尼斯（Nice）的醫院後，他的姪女昨天進入他家，發現這些死去寵物，並通報動保組織志工。

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當地媒體「尼斯晨報」（Nice-Matin）報導，多數死貓被存放於密封的塑膠或木製容器中；除了在老人家裡和房屋周遭發現的貓咪屍體，另有松鼠和老鼠的遺骸，以及一個狗的下顎。

此外，超過20隻嚴重營養不良的貓獲救，已交給獸醫或安置在寄養家庭。

動保組織「食蟻獸一族」（La Tribu du Fourmilier association）的主席戴斯賈克斯（Philippe Desjacques）告訴法新社：「從姿勢來看，當大多數貓被放入這些盒子時，牠們就已經死了。」

他補充：「但我們認為，至少有兩（隻貓）被活活鎖在裡面。」另外，在老人家的客廳沙發上發現了一隻貓的殘骸，部分已被其他貓吃下肚。

戴斯賈克斯說，這名退休老人可能患有「諾亞症候群」（Noah syndrome），這一症狀患者大多是出於孤獨感而囤積大量動物，但也無法照料牠們。

「諾亞症候群」屬於「戴奧吉尼斯症候群」（Diogenes syndrome）的一個類別，後者指人有囤積物品癖好。

戴斯賈克斯表示，協會將提出刑事告訴，控告這名男子虐待動物和過失行為。

法國動保組織今天表示，法國南部一名退休男子的家中發現約100隻死貓和松鼠等動物屍體。圖為貓屍示意圖。（記者吳仁捷翻攝）

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