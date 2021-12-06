輝瑞發「災難財」？英簽嚴格疫苗保密條款 若有爭議仲裁不公開

輝瑞/BioNTech的武肺疫苗，將成為製藥史上最賺錢的藥物之一。（法新社資料照）

2021/12/06 21:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《衛報》5日報導，英國政府同意與美國輝瑞藥廠（Pfizer）訂立保密條款，在雙方就供應1.89億劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的問題出現爭議時，仲裁程序將保密。輝瑞此舉被指是在疫情期間大發「災難財」，只顧趁機「將獲利最大化」。

報導中說，美國消費者權益保護組織「Public Citizen」研究了輝瑞的全球疫苗合約，其研究主管里茲維（Zain Rizvi）表示，這些合約存在「保密牆」（Wall of secrecy），這在發生公共衛生危機時是無法被接受的。

請繼續往下閱讀...

他並表示，英國是唯一一個同意保密條款的高收入國家，英國政府應該要解釋，為何同意保密仲裁程序，允許製藥公司繞過國內的法律程序。

相較於英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）在大流行期間以成本價出售疫苗，輝瑞卻希望確保利潤，輝瑞/BioNTech的武肺疫苗「Comirnaty」，將成為製藥史上最賺錢的藥物之一。

一位生物工程專家的分析稱，輝瑞疫苗每次注射的製造成本僅為76便士（約新台幣28元），卻以每劑22英鎊（約新台幣810元）的價格出售給英國政府。

這一消息發布之際，曾在歐巴馬時代擔任美國疾病管制與預防中心（CDC）主任的佛利登（Tom Frieden）痛批輝瑞趁著大流行期間「牟取暴利」。他說：「如果你關心的只是自己和製造商的利潤最大化……你就是在戰爭中牟取暴利。」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法