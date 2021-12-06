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    效率「嚇到軍政府」 緬甸青年游擊隊彈盡糧絕也要撐

    緬甸自今年2月軍政府政變以來，「人民防衛軍」（PDFs）民兵組織在全國各地四起，行伍間多為大學生、村民的他們，雖然效率和毅力驚人，連軍政府都大為震驚，現在卻正面臨彈盡糧絕的危機。圖為緬甸民兵隊KNDF成員。（法新社）

    緬甸自今年2月軍政府政變以來，「人民防衛軍」（PDFs）民兵組織在全國各地四起，行伍間多為大學生、村民的他們，雖然效率和毅力驚人，連軍政府都大為震驚，現在卻正面臨彈盡糧絕的危機。圖為緬甸民兵隊KNDF成員。（法新社）

    2021/12/06 21:09

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸自今年2月軍政府政變以來，與之反抗的「人民防衛軍」（People's Defense Forces,PDFs）組織在全國各地四起，行伍間多為大學生、村民的他們，雖然效率和毅力驚人，連軍政府都大為震驚，現在卻正面臨彈盡糧絕的危機。

    據《法新社》報導，緬甸自2月軍政府政變以來，境內各地都有所謂「人民防衛軍」的民兵隊成立，對軍政府進行游擊戰，或用地雷等裝置破壞軍政府的大型機具。

    然而專家分析，雖然這些民兵隊的效率和毅力讓緬甸軍政府措手不及、大為震驚，但這些多數為大學輟學生、村民出身的游擊隊員，根本不像以往的叛軍組織能夠依賴走私或販毒來賺取資金，現在他們正面臨資金匱乏、彈盡糧絕的危機。

    對此，國際危機組織（ICG）緬甸高級顧問霍西（Richard Horsey）向媒體表示：「這些民兵隊從成立到運作，獲取武器和發展戰術，一直到定時埋伏正規軍的速度和效率十分精神。」霍西認為，緬甸軍政府也被民兵的「出其不意」嚇到了，很難對這些組織進行情資蒐集和反擊。

    根據緬甸官媒報導，從2月至今有近400條道路或橋梁遭到破壞，地方媒體也曾指出，有許多軍方所掌控的電信無線電收訊塔遭到炸毀。但確切的影響數字是難以統計的。

    其中一個民兵隊KNDF指揮官向《法新社》接受訪問時表示：「我們不用擔心兵力，我們有很多。我們需要武器。」他不願透露麾下確切人數，但其他隊員則傳言指出KNDF兵力約在300至400人。

    18歲的拜亞雷（Byar Reh，音譯）受訪時則表示，多數民兵隊都是用自己拼造的土製槍枝，只有少數幾人使用正規的自動步槍。他說：「如果我們有足夠的武器，我們可以直接把這些軍人踢出這個國家！」

    對此，霍西也分析表示，緬甸民間反軍政府的聲浪仍然非常高昂，他相信會有更多的捐款湧進各民兵隊。

    據悉，現年76歲的緬甸前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），今（6）日稍早遭依「煽動反對軍方」、「違反防疫規定」等罪名，共判處4年徒刑。國際特赦組織也為此抨擊軍政府，利用虛假指控降罪翁山蘇姬，只是為了消滅所有反對派及扼殺緬甸國內的自由。

    2月軍變以來，緬甸境內各地都有所謂「人民防衛軍」的民兵隊成立，對軍政府進行游擊戰，或用地雷等裝置破壞軍政府的大型機具。圖為KNDF民兵隊新兵受訓。（法新社）

    2月軍變以來，緬甸境內各地都有所謂「人民防衛軍」的民兵隊成立，對軍政府進行游擊戰，或用地雷等裝置破壞軍政府的大型機具。圖為KNDF民兵隊新兵受訓。（法新社）

    民兵隊行伍間多為大學輟學生、村民出身，不像以往的叛軍組織能夠依賴走私或販毒來賺取資金，現在他們正面臨資金匱乏、彈盡糧絕的危機。圖為KNDF民兵隊新兵受訓。（法新社）

    民兵隊行伍間多為大學輟學生、村民出身，不像以往的叛軍組織能夠依賴走私或販毒來賺取資金，現在他們正面臨資金匱乏、彈盡糧絕的危機。圖為KNDF民兵隊新兵受訓。（法新社）

    KNDF指揮官向《法新社》接受訪問時表示：「我們不用擔心兵力，我們有很多。我們需要武器。」圖為KNDF民兵隊新兵受訓。（法新社）

    KNDF指揮官向《法新社》接受訪問時表示：「我們不用擔心兵力，我們有很多。我們需要武器。」圖為KNDF民兵隊新兵受訓。（法新社）

    現年76歲的緬甸前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，見圖），今（6）日稍早遭軍政府依「煽動反對軍方」、「違反防疫規定」等罪名，共判處4年徒刑。（歐新社）

    現年76歲的緬甸前國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，見圖），今（6）日稍早遭軍政府依「煽動反對軍方」、「違反防疫規定」等罪名，共判處4年徒刑。（歐新社）

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