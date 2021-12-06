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    夢到丈夫出車禍 驚醒後收到警方噩耗來電...

    新加坡一名人妻夢到丈夫出車禍，沒想到醒來後接到警方電話，丈夫真的因為出車禍身亡。新加坡警察示意圖，與本文無關。（法新社）

    新加坡一名人妻夢到丈夫出車禍，沒想到醒來後接到警方電話，丈夫真的因為出車禍身亡。新加坡警察示意圖，與本文無關。（法新社）

    2021/12/06 20:23

    〔即時新聞／綜合報導〕新加坡一名人妻日前在睡夢中看見丈夫開車撞入樹林後不治，驚醒後趕緊打電話給丈夫，但遲遲無法聯絡上對方，沒多久後收到警方通知，其丈夫真的因為車禍身亡。

    根據新加坡《聯合早報》報導，本月5日凌晨12點13分左右，星國中央高速公路往實里達規劃區方向路段，發生一起死亡車禍，一名31歲的貨車司機身亡，同樣在車上的5歲兒子則受傷，目前並無大礙。

    死者23歲的妻子5日晚間接受採訪時表示，丈夫4日中午就下班，下午有事又開著貨車要出門，喜歡黏著爸爸的5歲兒見狀也想跟著一起去，於是丈夫便帶著兒子一起出門。

    妻子宣稱，自己沒等到丈夫和小孩回家就先上床休息，睡覺時夢到丈夫出車禍，車子撞入一片樹林，驚醒後發現丈夫和孩子也都還沒回家，放不下心的妻子撥了好幾通電話給丈夫也未有回應，詢問丈夫朋友也都無果，查看丈夫手機定位發現他在同一個地點停留很久，讓妻子相當不安。

    沒想到才過沒多久，妻子就收到警方來電，表示其丈夫和孩子出車禍，2人皆已送醫。不幸的是，妻子趕到醫院後，丈夫已宣告不治，孩子則平安地待在警方旁邊。

    沒來得及與丈夫見上最後一面的妻子難過表示，「他是個很好的丈夫和父親，一直都很顧家，努力為家計打拚。我從他朋友口中得知，原來他常常把家人掛在嘴邊，說我們對他很重要。沒想到他卻突然地離開了我們。」

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