F-35軍售因與中國太好遭暫緩 不耐向法買飆風？ 阿聯空軍回應了

阿聯國防部否認向法訂購飆風戰機是向美採購F-35的替代方案。圖為美軍F-35戰機。（法新社檔案照）

2021/12/06 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國本月3日正式向法國訂購80架飆風戰鬥機（Rafale）和12架軍用直升機，被外界認為是因美國擔憂阿聯與中國來往密切，暫緩批准對阿軍售F-35戰機交易，阿聯改向法國買軍機作為替代方案。對此，阿國空軍回應表示，與法國的軍售合約，只是「補充協議」。

根據《美國之音》 報導，由於美國擔心阿聯與中國關係越來越密切，阿聯採購美國F-35戰機的進度未有進展，美方遲遲不批准交易。而阿聯上週五向法國訂購80架飆風戰機和12架軍用直升機，這項170億歐元（相當於新台幣5400億）的軍事合約被外界視為阿聯開始對美方感到不耐煩，於是採行購入F-35以外的替代方案。

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對此，阿聯國防部表示，購買飆風戰機只是採購F-35計畫的「補充」；阿聯空軍暨防空司令易卜拉欣·納賽爾·阿拉維少將本月4日也透過官媒《阿聯通訊社》（WAM）發表聲明指出，與法協議不應被視為F-35協議的替代方案，而是一項補充協議，目的都是為加強空軍作戰能力。阿拉維還說，阿聯一直以來都一直在尋求替代該國空機機隊僅剩的36架幻影2000（Mirage 2000），未來飆風戰機將取代幻影2000機隊。

《美國之音》表示，去年阿聯與以色列建立關係後，當時美國川普政府同意出售F-35給阿聯，繼任的拜登政府今年也稱會繼續進行這項軍售案；但因為華府擔心阿聯與中國的關係過於緊密，例如阿聯5G網路使用華為技術，美國軍武商洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）公司向阿聯出售50架F-35的計畫有所放緩。

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