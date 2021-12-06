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    翁山蘇姬遭判4年監禁 國際特赦痛斥：扼殺自由

    翁山蘇姬今遭判4年有期徒刑，國際特數組織跳出來譴責。（美聯社檔案照）

    翁山蘇姬今遭判4年有期徒刑，國際特數組織跳出來譴責。（美聯社檔案照）

    2021/12/06 17:00

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸前領導人翁山蘇姬自今年2月1日國內軍事政變遭軍政府軟禁後，國際皆相當關注其人身安全，今（6日）又被緬甸法院判處4年有期徒刑，未來可能面臨無期徒刑，再讓各界群起聲援。國際特赦組織（Amnesty International）週一便發聲明痛斥軍政府此舉是在「扼殺自由」！

    現年76歲的翁山蘇姬今天因煽動反對軍方、違反武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫規定2項罪名，各遭判刑2年，合計4年。由於翁山蘇姬自今年2月被軍方逮捕後，遭控多項罪名，今天只就其中2項判罪，外界都認為這將是翁山蘇姬未來面臨無期徒刑的開端而已。

    對此，國際特赦組織今天發聲明 表示，「這些針對翁山蘇姬虛假指控所做出的判決，是緬甸軍方決心消除所有反對派和扼殺國內人民自由的最新例證！」國際切勿漠視此事，由其是東協成員國，「有許多被拘留者沒有翁山蘇姬的知名度，但同樣面臨著因為和平行使人權而被關押的可怕待遇，他們不能被遺忘！」

    此外，國際特赦也指出，軍政府掌權後，緬甸的醫療系統支離破碎，經濟狀況也一落千丈，糧食短缺問題更是迫在眉睫，外界不能坐視不管，呼籲各國應採取行動保護緬甸平民，將嚴重侵犯人權的軍政府「繩之以法」，結束違法政府任意殺戮、拘留、酷刑等亂象。

    緬甸政治犯援助協會（AAPPB）數據指出，截至本月3日，緬甸已有1300多人遭殺害，1萬多人被逮捕。

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